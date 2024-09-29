https://ria.ru/20240929/pogoda-1975366337.html

В европейскую часть России в начале октября вернется летняя погода

В европейскую часть России в начале октября вернется летняя погода - РИА Новости, 29.09.2024

В европейскую часть России в начале октября вернется летняя погода

Преимущественно солнечная и сухая погода, температура до плюс 22 градусов ожидается в центральных областях европейской части России, сообщил в своем... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T17:45

2024-09-29T17:45

2024-09-29T17:45

общество

россия

москва

михаил леус

экология в россии

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Преимущественно солнечная и сухая погода, температура до плюс 22 градусов ожидается в центральных областях европейской части России, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "После дождей и похолодания в последние дни сентября в начале второго осеннего месяца в центр Европейской России выйдет очередной антициклон, который вновь сформирует в столичном регионе преимущественно солнечную и сухую погоду… В такой ситуации жителей и гостей региона ждёт практически классическое старое бабье лето - если во вторник и в пятницу днем пока скромные плюс 15 - плюс 17 градусов, что, однако, на 6-7 градусов выше положенного по климату, то в среду вполне летние плюс 20 - плюс 22 градуса... чуть прохладнее в четверг - плюс 19 - плюс 21 градус", - отметил Леус. Синоптик добавил, что по ночам Москве и области ожидается умеренное тепло: в столице плюс 5 - плюс 8 градусов, по области местами до плюс 1 - плюс 2 градусов. "Начало октября ожидается довольно комфортным, без пасмурных дней и обложных дождей, без заморозков и осадков в смешанной фазе, что вполне бы могло быть, если посмотреть на календарь и заглянуть в климатические справочники", - резюмировал Леус.

https://ria.ru/20240926/puteshestviya-1974639728.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, москва, михаил леус, экология в россии