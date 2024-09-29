Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации персонала установок HIMARS - РИА Новости, 29.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 29.09.2024 (обновлено: 13:42 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/podpole-1975337448.html
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации персонала установок HIMARS
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации персонала установок HIMARS - РИА Новости, 29.09.2024
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации персонала установок HIMARS
Пункт дислокации персонала установок HIMARS ВСУ поражен в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T13:12
2024-09-29T13:42
специальная военная операция на украине
николаевская область
сергей лебедев
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935890915_0:230:3208:2034_1920x0_80_0_0_0c528ca1f0e32ad37baf893f67f8048e.jpg
ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Пункт дислокации персонала установок HIMARS ВСУ поражен в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Николаевская область, село Котлярово, 28 сентября получило удар по пункту временной дислокации... Котлярово, стоящее рядом Шевченково, местные активисты Сопротивления помечали, как точки, откуда работают дальнобойными ракетами установки HIMARS. Прилет был по бандеровцам из обслуживающего персонала. Около 20-ти раненых, столько же погибших", - заявил Лебедев.По информации участников пророссийского сопротивления, военнослужащие ВСУ были расквартированы в неработающем учебном заведении. После "прилета" выживших размещают в жилых домах.
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
николаевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935890915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_350676a4ec80618ecfb990a018902723.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николаевская область, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Сергей Лебедев, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации персонала установок HIMARS

Подполье: поражен пункт дислокации персонала HIMARS в Николаевской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Пункт дислокации персонала установок HIMARS ВСУ поражен в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Николаевская область, село Котлярово, 28 сентября получило удар по пункту временной дислокации... Котлярово, стоящее рядом Шевченково, местные активисты Сопротивления помечали, как точки, откуда работают дальнобойными ракетами установки HIMARS. Прилет был по бандеровцам из обслуживающего персонала. Около 20-ти раненых, столько же погибших", - заявил Лебедев.
По информации участников пророссийского сопротивления, военнослужащие ВСУ были расквартированы в неработающем учебном заведении. После "прилета" выживших размещают в жилых домах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Россия заставит всех заплатить по счетам
21 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьСергей ЛебедевБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала