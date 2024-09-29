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Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации персонала установок HIMARS
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации персонала установок HIMARS - РИА Новости, 29.09.2024
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации персонала установок HIMARS
Пункт дислокации персонала установок HIMARS ВСУ поражен в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T13:12
2024-09-29T13:12
2024-09-29T13:42
специальная военная операция на украине
николаевская область
сергей лебедев
безопасность
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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Пункт дислокации персонала установок HIMARS ВСУ поражен в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Николаевская область, село Котлярово, 28 сентября получило удар по пункту временной дислокации... Котлярово, стоящее рядом Шевченково, местные активисты Сопротивления помечали, как точки, откуда работают дальнобойными ракетами установки HIMARS. Прилет был по бандеровцам из обслуживающего персонала. Около 20-ти раненых, столько же погибших", - заявил Лебедев.По информации участников пророссийского сопротивления, военнослужащие ВСУ были расквартированы в неработающем учебном заведении. После "прилета" выживших размещают в жилых домах.
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
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николаевская область, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Сергей Лебедев, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации персонала установок HIMARS
Подполье: поражен пункт дислокации персонала HIMARS в Николаевской области
ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Пункт дислокации персонала установок HIMARS ВСУ поражен в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Николаевская область, село Котлярово, 28 сентября получило удар по пункту временной дислокации... Котлярово, стоящее рядом Шевченково, местные активисты Сопротивления помечали, как точки, откуда работают дальнобойными ракетами установки HIMARS. Прилет был по бандеровцам из обслуживающего персонала. Около 20-ти раненых, столько же погибших", - заявил Лебедев.
По информации участников пророссийского сопротивления, военнослужащие ВСУ были расквартированы в неработающем учебном заведении. После "прилета" выживших размещают в жилых домах.