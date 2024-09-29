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В Кремле назвали рассуждения Киева о принуждении Москвы к миру утопическими - РИА Новости, 29.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:25 29.09.2024 (обновлено: 11:48 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/peskov-1975326990.html
В Кремле назвали рассуждения Киева о принуждении Москвы к миру утопическими
В Кремле назвали рассуждения Киева о принуждении Москвы к миру утопическими - РИА Новости, 29.09.2024
В Кремле назвали рассуждения Киева о принуждении Москвы к миру утопическими
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Киеве "совершенно утопически" рассуждают о принуждении Москвы к миру в рамках украинского конфликта... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T11:25
2024-09-29T11:48
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий песков
павел зарубин
россия
украина
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Киеве "совершенно утопически" рассуждают о принуждении Москвы к миру в рамках украинского конфликта. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."Сами украинцы совершенно утопически рассуждают о том, что надо, дескать, Россию принуждать к миру", - сказал Песков, комментируя текущую ситуацию на украинском направлении.
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html
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в мире, дмитрий песков, павел зарубин, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Россия, Украина
В Кремле назвали рассуждения Киева о принуждении Москвы к миру утопическими

Песков: рассуждения в Киеве о принуждении Москвы к миру совершенно утопические

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Киеве "совершенно утопически" рассуждают о принуждении Москвы к миру в рамках украинского конфликта. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
"Сами украинцы совершенно утопически рассуждают о том, что надо, дескать, Россию принуждать к миру", - сказал Песков, комментируя текущую ситуацию на украинском направлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий ПесковПавел ЗарубинРоссияУкраина
 
 
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