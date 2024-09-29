https://ria.ru/20240929/peskov-1975326990.html

В Кремле назвали рассуждения Киева о принуждении Москвы к миру утопическими

В Кремле назвали рассуждения Киева о принуждении Москвы к миру утопическими - РИА Новости, 29.09.2024

В Кремле назвали рассуждения Киева о принуждении Москвы к миру утопическими

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Киеве "совершенно утопически" рассуждают о принуждении Москвы к миру в рамках украинского конфликта... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T11:25

2024-09-29T11:25

2024-09-29T11:48

специальная военная операция на украине

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павел зарубин

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Киеве "совершенно утопически" рассуждают о принуждении Москвы к миру в рамках украинского конфликта. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."Сами украинцы совершенно утопически рассуждают о том, что надо, дескать, Россию принуждать к миру", - сказал Песков, комментируя текущую ситуацию на украинском направлении.

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

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в мире, дмитрий песков, павел зарубин, россия, украина