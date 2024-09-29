https://ria.ru/20240929/peskov-1975326990.html
В Кремле назвали рассуждения Киева о принуждении Москвы к миру утопическими
В Кремле назвали рассуждения Киева о принуждении Москвы к миру утопическими - РИА Новости, 29.09.2024
В Кремле назвали рассуждения Киева о принуждении Москвы к миру утопическими
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Киеве "совершенно утопически" рассуждают о принуждении Москвы к миру в рамках украинского конфликта... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T11:25
2024-09-29T11:25
2024-09-29T11:48
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в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Киеве "совершенно утопически" рассуждают о принуждении Москвы к миру в рамках украинского конфликта. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."Сами украинцы совершенно утопически рассуждают о том, что надо, дескать, Россию принуждать к миру", - сказал Песков, комментируя текущую ситуацию на украинском направлении.
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html
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в мире, дмитрий песков, павел зарубин, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Россия, Украина
В Кремле назвали рассуждения Киева о принуждении Москвы к миру утопическими
Песков: рассуждения в Киеве о принуждении Москвы к миру совершенно утопические