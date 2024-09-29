США повысили готовность войск на случай атаки Ирана после гибели Насруллы
Остин повысил готовность сил США для оперативного ответа в случае атаки Ирана
© AP Photo / Jeremias GonzalezАмериканские военнослужащие
© AP Photo / Jeremias Gonzalez
Американские военнослужащие. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. США повысили готовность своих дополнительных сил для оперативного ответа в случае атаки Ирана и его союзников на американский персонал и интересы на Ближнем Востоке после гибели лидера шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы, следует из заявления Пентагона.
"Министр <…> повысил готовность дополнительных сил США к развертыванию, усилив нашу готовность реагировать на различные непредвиденные обстоятельства. И министерство обороны поддерживает надежные и интегрированные возможности противовоздушной обороны на всем Ближнем Востоке", — говорится в документе.
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В ведомстве отметили, что Остин регулярно получает последнюю информацию об эскалации на Ближнем Востоке и что авианосная ударная группа во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" останется в регионе.
Обострение ливанско-израильского конфликта
Генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла погиб в результате точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября. В движении подтвердили его гибель, как и еще нескольких высокопоставленных командиров.
ВВС Израиля с утра 23 сентября начала массированные атаки на поселения на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Десятки деревень и несколько областных населенных пунктов оказались под обстрелом. По мнению наблюдателей, таких интенсивных налетов не было со времен Второй Ливанской войны 2006 года.
Шиитское движение, в свою очередь, отвечает ракетными обстрелами преимущественно севера Израиля. Ежедневно фиксируются десятки атак на израильские населенные пункты, снаряды попадают в жилые дома.
Напряженность нарастает на фоне заявлений военных ЦАХАЛ о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
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