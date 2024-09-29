https://ria.ru/20240929/pentagon-1975357727.html

США повысили готовность войск на случай атаки Ирана после гибели Насруллы

США повысили готовность войск на случай атаки Ирана после гибели Насруллы - РИА Новости, 30.09.2024

США повысили готовность войск на случай атаки Ирана после гибели Насруллы

США повысили готовность своих дополнительных сил для оперативного ответа в случае атаки Ирана и его союзников на американский персонал и интересы на Ближнем... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-29T16:33

2024-09-29T16:33

2024-09-30T00:42

в мире

сша

иран

министерство обороны сша

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

хезболла

ллойд остин

хасан насрулла

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ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. США повысили готовность своих дополнительных сил для оперативного ответа в случае атаки Ирана и его союзников на американский персонал и интересы на Ближнем Востоке после гибели лидера шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы, следует из заявления Пентагона."Министр <…> повысил готовность дополнительных сил США к развертыванию, усилив нашу готовность реагировать на различные непредвиденные обстоятельства. И министерство обороны поддерживает надежные и интегрированные возможности противовоздушной обороны на всем Ближнем Востоке", — говорится в документе.В ведомстве отметили, что Остин регулярно получает последнюю информацию об эскалации на Ближнем Востоке и что авианосная ударная группа во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" останется в регионе.Обострение ливанско-израильского конфликтаГенсек "Хезболлы" Хасан Насрулла погиб в результате точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября. В движении подтвердили его гибель, как и еще нескольких высокопоставленных командиров.ВВС Израиля с утра 23 сентября начала массированные атаки на поселения на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Десятки деревень и несколько областных населенных пунктов оказались под обстрелом. По мнению наблюдателей, таких интенсивных налетов не было со времен Второй Ливанской войны 2006 года.Шиитское движение, в свою очередь, отвечает ракетными обстрелами преимущественно севера Израиля. Ежедневно фиксируются десятки атак на израильские населенные пункты, снаряды попадают в жилые дома.Напряженность нарастает на фоне заявлений военных ЦАХАЛ о подготовке к наземной операции на территории Ливана.МИД России осудил убийство Насруллы и призвал Тель-Авив к прекращению огня.

https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, иран, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, ллойд остин, хасан насрулла, бейрут, джо байден