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США повысили готовность войск на случай атаки Ирана после гибели Насруллы - РИА Новости, 30.09.2024
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16:33 29.09.2024 (обновлено: 00:42 30.09.2024)
https://ria.ru/20240929/pentagon-1975357727.html
США повысили готовность войск на случай атаки Ирана после гибели Насруллы
США повысили готовность войск на случай атаки Ирана после гибели Насруллы - РИА Новости, 30.09.2024
США повысили готовность войск на случай атаки Ирана после гибели Насруллы
США повысили готовность своих дополнительных сил для оперативного ответа в случае атаки Ирана и его союзников на американский персонал и интересы на Ближнем... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-29T16:33
2024-09-30T00:42
в мире
сша
иран
министерство обороны сша
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хезболла
ллойд остин
хасан насрулла
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ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. США повысили готовность своих дополнительных сил для оперативного ответа в случае атаки Ирана и его союзников на американский персонал и интересы на Ближнем Востоке после гибели лидера шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы, следует из заявления Пентагона."Министр &lt;…&gt; повысил готовность дополнительных сил США к развертыванию, усилив нашу готовность реагировать на различные непредвиденные обстоятельства. И министерство обороны поддерживает надежные и интегрированные возможности противовоздушной обороны на всем Ближнем Востоке", — говорится в документе.В ведомстве отметили, что Остин регулярно получает последнюю информацию об эскалации на Ближнем Востоке и что авианосная ударная группа во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" останется в регионе.Обострение ливанско-израильского конфликтаГенсек "Хезболлы" Хасан Насрулла погиб в результате точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября. В движении подтвердили его гибель, как и еще нескольких высокопоставленных командиров.ВВС Израиля с утра 23 сентября начала массированные атаки на поселения на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Десятки деревень и несколько областных населенных пунктов оказались под обстрелом. По мнению наблюдателей, таких интенсивных налетов не было со времен Второй Ливанской войны 2006 года.Шиитское движение, в свою очередь, отвечает ракетными обстрелами преимущественно севера Израиля. Ежедневно фиксируются десятки атак на израильские населенные пункты, снаряды попадают в жилые дома.Напряженность нарастает на фоне заявлений военных ЦАХАЛ о подготовке к наземной операции на территории Ливана.МИД России осудил убийство Насруллы и призвал Тель-Авив к прекращению огня.
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в мире, сша, иран, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, ллойд остин, хасан насрулла, бейрут, джо байден
В мире, США, Иран, Министерство обороны США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла, Ллойд Остин, Хасан Насрулла, Бейрут, Джо Байден
США повысили готовность войск на случай атаки Ирана после гибели Насруллы

Остин повысил готовность сил США для оперативного ответа в случае атаки Ирана

© AP Photo / Jeremias GonzalezАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© AP Photo / Jeremias Gonzalez
Американские военнослужащие. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. США повысили готовность своих дополнительных сил для оперативного ответа в случае атаки Ирана и его союзников на американский персонал и интересы на Ближнем Востоке после гибели лидера шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы, следует из заявления Пентагона.
"Министр <…> повысил готовность дополнительных сил США к развертыванию, усилив нашу готовность реагировать на различные непредвиденные обстоятельства. И министерство обороны поддерживает надежные и интегрированные возможности противовоздушной обороны на всем Ближнем Востоке", — говорится в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Самый опасный человек на земле начинает новую войну
24 сентября, 08:00
В ведомстве отметили, что Остин регулярно получает последнюю информацию об эскалации на Ближнем Востоке и что авианосная ударная группа во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" останется в регионе.

Обострение ливанско-израильского конфликта

Генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла погиб в результате точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября. В движении подтвердили его гибель, как и еще нескольких высокопоставленных командиров.
ВВС Израиля с утра 23 сентября начала массированные атаки на поселения на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Десятки деревень и несколько областных населенных пунктов оказались под обстрелом. По мнению наблюдателей, таких интенсивных налетов не было со времен Второй Ливанской войны 2006 года.
Шиитское движение, в свою очередь, отвечает ракетными обстрелами преимущественно севера Израиля. Ежедневно фиксируются десятки атак на израильские населенные пункты, снаряды попадают в жилые дома.
Напряженность нарастает на фоне заявлений военных ЦАХАЛ о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
МИД России осудил убийство Насруллы и призвал Тель-Авив к прекращению огня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Второй фронт новой мировой войны открыт
27 сентября, 08:00
 
В миреСШАИранМинистерство обороны СШАОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ХезболлаЛлойд ОстинХасан НасруллаБейрутДжо Байден
 
 
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