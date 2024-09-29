https://ria.ru/20240929/pentagon-1975302400.html

Пентагон может увеличить контингент на Ближнем Востоке, сообщают СМИ

Пентагон может увеличить контингент на Ближнем Востоке, сообщают СМИ - РИА Новости, 29.09.2024

Пентагон может увеличить контингент на Ближнем Востоке, сообщают СМИ

Пентагон рассматривает варианты наращивания контингента США на Ближнем Востоке из опасения возможного ответа Ирана или ливанского движения "Хезболлах" на... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T03:32

2024-09-29T03:32

2024-09-29T03:32

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пентагон рассматривает варианты наращивания контингента США на Ближнем Востоке из опасения возможного ответа Ирана или ливанского движения "Хезболлах" на убийство генсека движения Хасана Насруллы, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников. "Пентагон рассматривает варианты повышения численности солдат и вооружений на Ближнем Востоке после убийства Хасана Насруллы", - указывает телеканал. Отмечается, что различные варианты наращивания американского контингента в регионе были представлены министру обороны США Ллойду Остину, который обсудил некоторые из них с президентом США Джо Байденом и чиновниками по нацбезопасности, однако окончательного решения пока не принято. Телеканал напоминает, что у США размещены около 40 тысяч солдат на Ближнем Востоке в настоящее время. По данным телеканала, Пентагон, в частности, рассматривает усиление противовоздушной обороны своего контингента в регионе. Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана. По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.

https://ria.ru/20240928/israel-1975281343.html

https://ria.ru/20240928/izrail-1975272941.html

https://ria.ru/20240928/izrail-1975278832.html

https://ria.ru/20240928/likvidatsiya-1975291549.html

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