https://ria.ru/20240929/pensiya-1975303423.html

В Госдуме напомнили, кто получит надбавку к пенсии в 2025 году

В Госдуме напомнили, кто получит надбавку к пенсии в 2025 году - РИА Новости, 29.09.2024

В Госдуме напомнили, кто получит надбавку к пенсии в 2025 году

Инвалиды первой группы и пенсионеры старше 80 лет в 2025 году получат доплату к пенсии 1200 рублей, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T03:49

2024-09-29T03:49

2024-09-29T04:01

общество

светлана бессараб

госдума рф

пенсии

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Инвалиды первой группы и пенсионеры старше 80 лет в 2025 году получат доплату к пенсии 1200 рублей, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб. "С 2025 года в проактивном режиме инвалиды первой группы, лица старше 80 лет получат доплату к пенсии в размере 1200 рублей", - сказала Бессараб. Она добавила, что в последствии надбавка будет индексироваться в составе соответствующей пенсии. Лицам, получающим две пенсии, надбавка будет добавлена к одной из них. "Сегодня такую надбавку получают порядка 2,5 миллиона человек. По мнению СФР, в результате изменения законодательства количество получателей может удвоиться", - заключила депутат ГД.

https://ria.ru/20240928/pensiya-1975198199.html

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общество, светлана бессараб, госдума рф, пенсии