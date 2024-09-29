Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме напомнили, кто получит надбавку к пенсии в 2025 году - РИА Новости, 29.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:49 29.09.2024 (обновлено: 04:01 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/pensiya-1975303423.html
В Госдуме напомнили, кто получит надбавку к пенсии в 2025 году
В Госдуме напомнили, кто получит надбавку к пенсии в 2025 году - РИА Новости, 29.09.2024
В Госдуме напомнили, кто получит надбавку к пенсии в 2025 году
Инвалиды первой группы и пенсионеры старше 80 лет в 2025 году получат доплату к пенсии 1200 рублей, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T03:49
2024-09-29T04:01
общество
светлана бессараб
госдума рф
пенсии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962982128_0:92:3312:1955_1920x0_80_0_0_a8f0d72bd3610daf1d81e9c675e19ad1.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Инвалиды первой группы и пенсионеры старше 80 лет в 2025 году получат доплату к пенсии 1200 рублей, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб. "С 2025 года в проактивном режиме инвалиды первой группы, лица старше 80 лет получат доплату к пенсии в размере 1200 рублей", - сказала Бессараб. Она добавила, что в последствии надбавка будет индексироваться в составе соответствующей пенсии. Лицам, получающим две пенсии, надбавка будет добавлена к одной из них. "Сегодня такую надбавку получают порядка 2,5 миллиона человек. По мнению СФР, в результате изменения законодательства количество получателей может удвоиться", - заключила депутат ГД.
https://ria.ru/20240928/pensiya-1975198199.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962982128_292:0:3021:2047_1920x0_80_0_0_2a1771383340557f5d23b47920c06607.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, светлана бессараб, госдума рф, пенсии
Общество, Светлана Бессараб, Госдума РФ, Пенсии
В Госдуме напомнили, кто получит надбавку к пенсии в 2025 году

Депутат Бессараб: пенсионеры старше 80 лет получат надбавку в 2025 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Инвалиды первой группы и пенсионеры старше 80 лет в 2025 году получат доплату к пенсии 1200 рублей, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб.
"С 2025 года в проактивном режиме инвалиды первой группы, лица старше 80 лет получат доплату к пенсии в размере 1200 рублей", - сказала Бессараб.
Она добавила, что в последствии надбавка будет индексироваться в составе соответствующей пенсии. Лицам, получающим две пенсии, надбавка будет добавлена к одной из них.
"Сегодня такую надбавку получают порядка 2,5 миллиона человек. По мнению СФР, в результате изменения законодательства количество получателей может удвоиться", - заключила депутат ГД.
Пенсионер держит стопку денежных купюр - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
В Госдуме рассказали, кто получит двойную выплату к пенсии
28 сентября, 03:07
 
ОбществоСветлана БессарабГосдума РФПенсии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала