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В Бурятии памятник розового цвета перекрасили после жалоб жителей

В Бурятии памятник розового цвета перекрасили после жалоб жителей - РИА Новости, 29.09.2024

В Бурятии памятник розового цвета перекрасили после жалоб жителей

Мемориал розового цвета в бурятском селе Бичура, возмутивший его жителей, перекрасили в белый, сообщил РИА Новости источник из администрации Бичурского района... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T17:59

2024-09-29T17:59

2024-09-29T17:59

бичурский район

республика бурятия

общество

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УЛАН-УДЭ, 29 сен - РИА Новости. Мемориал розового цвета в бурятском селе Бичура, возмутивший его жителей, перекрасили в белый, сообщил РИА Новости источник из администрации Бичурского района республики. Ранее в соцсетях появилась фотография памятника розового цвета. По словам автора публикации, он находится в селе Бичура Бичурского района - в самом центре, рядом с домом культуры. "Это нормально? Покрасили памятник в такой цвет", - говорится в комментарии к публикации. Как сообщил РИА Новости источник в администрации района, цвет памятника изменился из-за проведения реставрационных работ - его шпаклевки и грунтовки. "Сегодня памятник уже покрашен в белый цвет", - сказал собеседник агентства.

бичурский район

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

бичурский район, республика бурятия, общество