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В Бурятии памятник розового цвета перекрасили после жалоб жителей
В Бурятии памятник розового цвета перекрасили после жалоб жителей - РИА Новости, 29.09.2024
В Бурятии памятник розового цвета перекрасили после жалоб жителей
Мемориал розового цвета в бурятском селе Бичура, возмутивший его жителей, перекрасили в белый, сообщил РИА Новости источник из администрации Бичурского района... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T17:59
2024-09-29T17:59
2024-09-29T17:59
бичурский район
республика бурятия
общество
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УЛАН-УДЭ, 29 сен - РИА Новости. Мемориал розового цвета в бурятском селе Бичура, возмутивший его жителей, перекрасили в белый, сообщил РИА Новости источник из администрации Бичурского района республики. Ранее в соцсетях появилась фотография памятника розового цвета. По словам автора публикации, он находится в селе Бичура Бичурского района - в самом центре, рядом с домом культуры. "Это нормально? Покрасили памятник в такой цвет", - говорится в комментарии к публикации. Как сообщил РИА Новости источник в администрации района, цвет памятника изменился из-за проведения реставрационных работ - его шпаклевки и грунтовки. "Сегодня памятник уже покрашен в белый цвет", - сказал собеседник агентства.
бичурский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бичурский район, республика бурятия, общество
Бичурский район, Республика Бурятия, Общество
В Бурятии памятник розового цвета перекрасили после жалоб жителей
Розовый мемориал в бурятском селе Бичура перекрасили в белый после жалоб жителей
УЛАН-УДЭ, 29 сен - РИА Новости. Мемориал розового цвета в бурятском селе Бичура, возмутивший его жителей, перекрасили в белый, сообщил РИА Новости источник из администрации Бичурского района республики.
Ранее в соцсетях появилась фотография памятника розового цвета. По словам автора публикации, он находится в селе Бичура Бичурского района - в самом центре, рядом с домом культуры. "Это нормально? Покрасили памятник в такой цвет", - говорится в комментарии к публикации.
Как сообщил РИА Новости источник в администрации района, цвет памятника изменился из-за проведения реставрационных работ - его шпаклевки и грунтовки.
"Сегодня памятник уже покрашен в белый цвет", - сказал собеседник агентства.