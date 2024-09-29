https://ria.ru/20240929/otravlenie-1975333558.html

В СК рассказали о расследовании дела об отравлении красноярской семьи

В СК рассказали о расследовании дела об отравлении красноярской семьи - РИА Новости, 29.09.2024

В СК рассказали о расследовании дела об отравлении красноярской семьи

В рамках расследования дела об отравлении семьи в селе под Красноярском допросили новосибирского производителя средств от насекомых, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T12:28

2024-09-29T12:28

2024-09-29T19:57

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

отравление семьи в красноярском крае

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 29 сен — РИА Новости. В рамках расследования дела об отравлении семьи в селе под Красноярском допросили новосибирского производителя средств от насекомых, сообщили РИА Новости в главке Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии."Также проведен осмотр места на заводе в Новосибирске по изготовлению инсектицидного средства. Изъята продукция для проведения химической экспертизы", — сказал собеседник агентства.По данным следствия, утром 21 сентября у родителей и четырех детей (шести, 11, 12 и 13 лет) из села Красная Сопка появились признаки отравления, они обратились к медикам с жалобами на тошноту и рвоту. Выяснилось, что накануне они ели на ужин курицу и пельмени, которые мать семейства купила в сельском магазине.Всю семью госпитализировали. Вскоре у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице. На следующий день умерла девочка 11 лет, а в ночь на 23 сентября скончался четвертый ребенок — девочка 12 лет.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, в организмах погибших детей обнаружили компоненты неустановленного инсектицидного средства. Как отметили в пресс-службе СК России, в доме, возможно, находились какие-то средства от насекомых, от которых сработал накопительный эффект.На фото с места происшествия можно заметить дихлофос "Варан", который производится на новосибирском заводе "Сибиар" (это один из крупнейших российских производителей бытовой аэрозольной продукции). В компании РИА Новости заявили, что их инсектицидные средства малоопасны для человека и при использовании по прямому назначению не могут привести к отравлению. На заводе подчеркнули, что вся продукция сертифицирована и безопасна для потребителей при соблюдении инструкций по применению и что все выпускаемые ими бытовые средства для борьбы с насекомыми за долгие годы подтвердили высокую эффективность и качество.

https://ria.ru/20240927/otravlenie-1975029886.html

https://ria.ru/20240925/otravlenie-1974529683.html

https://ria.ru/20240925/produkty-1974528942.html

красноярский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае, красноярский край