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В СК рассказали о расследовании дела об отравлении красноярской семьи - РИА Новости, 29.09.2024
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12:28 29.09.2024 (обновлено: 19:57 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/otravlenie-1975333558.html
В СК рассказали о расследовании дела об отравлении красноярской семьи
В СК рассказали о расследовании дела об отравлении красноярской семьи - РИА Новости, 29.09.2024
В СК рассказали о расследовании дела об отравлении красноярской семьи
В рамках расследования дела об отравлении семьи в селе под Красноярском допросили новосибирского производителя средств от насекомых, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T12:28
2024-09-29T19:57
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
отравление семьи в красноярском крае
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 29 сен — РИА Новости. В рамках расследования дела об отравлении семьи в селе под Красноярском допросили новосибирского производителя средств от насекомых, сообщили РИА Новости в главке Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии."Также проведен осмотр места на заводе в Новосибирске по изготовлению инсектицидного средства. Изъята продукция для проведения химической экспертизы", — сказал собеседник агентства.По данным следствия, утром 21 сентября у родителей и четырех детей (шести, 11, 12 и 13 лет) из села Красная Сопка появились признаки отравления, они обратились к медикам с жалобами на тошноту и рвоту. Выяснилось, что накануне они ели на ужин курицу и пельмени, которые мать семейства купила в сельском магазине.Всю семью госпитализировали. Вскоре у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице. На следующий день умерла девочка 11 лет, а в ночь на 23 сентября скончался четвертый ребенок — девочка 12 лет.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, в организмах погибших детей обнаружили компоненты неустановленного инсектицидного средства. Как отметили в пресс-службе СК России, в доме, возможно, находились какие-то средства от насекомых, от которых сработал накопительный эффект.На фото с места происшествия можно заметить дихлофос "Варан", который производится на новосибирском заводе "Сибиар" (это один из крупнейших российских производителей бытовой аэрозольной продукции). В компании РИА Новости заявили, что их инсектицидные средства малоопасны для человека и при использовании по прямому назначению не могут привести к отравлению. На заводе подчеркнули, что вся продукция сертифицирована и безопасна для потребителей при соблюдении инструкций по применению и что все выпускаемые ими бытовые средства для борьбы с насекомыми за долгие годы подтвердили высокую эффективность и качество.
https://ria.ru/20240927/otravlenie-1975029886.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае, красноярский край
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Отравление семьи в Красноярском крае, Красноярский край
В СК рассказали о расследовании дела об отравлении красноярской семьи

СК допросил производителя инсектицидов по делу об отравлении красноярской семьи

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramРасследование уголовного дела по факту гибели детей в Назаровском районе Красноярского края
Расследование уголовного дела по факту гибели детей в Назаровском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Расследование уголовного дела по факту гибели детей в Назаровском районе Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 29 сен — РИА Новости. В рамках расследования дела об отравлении семьи в селе под Красноярском допросили новосибирского производителя средств от насекомых, сообщили РИА Новости в главке Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.
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"Также проведен осмотр места на заводе в Новосибирске по изготовлению инсектицидного средства. Изъята продукция для проведения химической экспертизы", — сказал собеседник агентства.
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27 сентября, 12:05
По данным следствия, утром 21 сентября у родителей и четырех детей (шести, 11, 12 и 13 лет) из села Красная Сопка появились признаки отравления, они обратились к медикам с жалобами на тошноту и рвоту. Выяснилось, что накануне они ели на ужин курицу и пельмени, которые мать семейства купила в сельском магазине.
Всю семью госпитализировали. Вскоре у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице. На следующий день умерла девочка 11 лет, а в ночь на 23 сентября скончался четвертый ребенок — девочка 12 лет.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
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По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, в организмах погибших детей обнаружили компоненты неустановленного инсектицидного средства. Как отметили в пресс-службе СК России, в доме, возможно, находились какие-то средства от насекомых, от которых сработал накопительный эффект.
На фото с места происшествия можно заметить дихлофос "Варан", который производится на новосибирском заводе "Сибиар" (это один из крупнейших российских производителей бытовой аэрозольной продукции). В компании РИА Новости заявили, что их инсектицидные средства малоопасны для человека и при использовании по прямому назначению не могут привести к отравлению. На заводе подчеркнули, что вся продукция сертифицирована и безопасна для потребителей при соблюдении инструкций по применению и что все выпускаемые ими бытовые средства для борьбы с насекомыми за долгие годы подтвердили высокую эффективность и качество.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Отравление семьи в Красноярском краеКрасноярский край
 
 
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