https://ria.ru/20240929/oon-1975300191.html

Иран призвал организовать срочное заседание Совбеза ООН

Иран призвал организовать срочное заседание Совбеза ООН - РИА Новости, 29.09.2024

Иран призвал организовать срочное заседание Совбеза ООН

Иран призвал организовать срочное заседание СБ ООН в свете атак Израиля в Ливане, говорится в заявлении постпредства Ирана. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T02:25

2024-09-29T02:25

2024-09-29T02:35

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ООН, 29 сен - РИА Новости. Иран призвал организовать срочное заседание СБ ООН в свете атак Израиля в Ливане, говорится в заявлении постпредства Ирана. "Исламская Республика Иран самым решительным образом осуждает эти трусливые акты агрессии. Учитывая серьезные последствия для регионального и международного мира и безопасности, Исламская Республика Иран призывает Совет Безопасности недвусмысленно осудить действия Израиля самым решительным образом. Кроме того, Иран призывает Совет Безопасности созвать чрезвычайное заседание для рассмотрения террористической агрессии Израиля и продолжающихся зверств, совершаемых воинствующим израильским режимом в Ливане и во всем регионе", — говорится в заявлении постпредства. В минувший понедельник генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. МИД России, в свою очередь, осудил убийство Насруллы и призвал Израиль к прекращению огня.По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем."Хезболла" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома. В частности был зафиксирован пуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана. По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск с юга страны и развертывание там сил ливанского правительства и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее за эти 18 лет движение "Хезболла" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.

https://ria.ru/20240928/izrail-1975278832.html

https://ria.ru/20240928/soveschanie-1975284891.html

https://ria.ru/20240927/netanjahu-1975161023.html

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в мире, израиль, ливан, иран, хасан насрулла, хезболла, оон, совет безопасности оон