https://ria.ru/20240929/oligarkhi-1975312759.html
Сальдо рассказал о судьбе активов украинских олигархов в Херсонской области
Сальдо рассказал о судьбе активов украинских олигархов в Херсонской области - РИА Новости, 29.09.2024
Сальдо рассказал о судьбе активов украинских олигархов в Херсонской области
Активы украинских олигархов в Херсонской области перешли в оперативное управление, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T08:13
2024-09-29T08:13
2024-09-29T09:33
специальная военная операция на украине
херсонская область
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владимир сальдо
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости. Активы украинских олигархов в Херсонской области перешли в оперативное управление, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. "Сейчас в области действует механизм признания брошенного имущества бесхозным и его передачи в оперативное управление", — сказал он.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20240901/ekonomika-1969788292.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, владимир сальдо, экономика
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Экономика
Сальдо рассказал о судьбе активов украинских олигархов в Херсонской области
Сальдо сообщил о передаче активов украинских олигархов в оперативное управление