https://ria.ru/20240929/oligarkhi-1975312759.html

Сальдо рассказал о судьбе активов украинских олигархов в Херсонской области

Сальдо рассказал о судьбе активов украинских олигархов в Херсонской области - РИА Новости, 29.09.2024

Сальдо рассказал о судьбе активов украинских олигархов в Херсонской области

Активы украинских олигархов в Херсонской области перешли в оперативное управление, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T08:13

2024-09-29T08:13

2024-09-29T09:33

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

владимир сальдо

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости. Активы украинских олигархов в Херсонской области перешли в оперативное управление, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. "Сейчас в области действует механизм признания брошенного имущества бесхозным и его передачи в оперативное управление", — сказал он.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

https://ria.ru/20240901/ekonomika-1969788292.html

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Ольга Фомченкова

херсонская область , россия, владимир сальдо, экономика