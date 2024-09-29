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Сальдо рассказал о судьбе активов украинских олигархов в Херсонской области - РИА Новости, 29.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:13 29.09.2024 (обновлено: 09:33 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/oligarkhi-1975312759.html
Сальдо рассказал о судьбе активов украинских олигархов в Херсонской области
Сальдо рассказал о судьбе активов украинских олигархов в Херсонской области - РИА Новости, 29.09.2024
Сальдо рассказал о судьбе активов украинских олигархов в Херсонской области
Активы украинских олигархов в Херсонской области перешли в оперативное управление, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T08:13
2024-09-29T09:33
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости. Активы украинских олигархов в Херсонской области перешли в оперативное управление, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. &quot;Сейчас в области действует механизм признания брошенного имущества бесхозным и его передачи в оперативное управление&quot;, — сказал он.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20240901/ekonomika-1969788292.html
херсонская область
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херсонская область , россия, владимир сальдо, экономика
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Экономика
Сальдо рассказал о судьбе активов украинских олигархов в Херсонской области

Сальдо сообщил о передаче активов украинских олигархов в оперативное управление

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости. Активы украинских олигархов в Херсонской области перешли в оперативное управление, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
«

"Сейчас в области действует механизм признания брошенного имущества бесхозным и его передачи в оперативное управление", — сказал он.

Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВладимир СальдоЭкономика
 
 
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