https://ria.ru/20240929/odezhda-1975328441.html

Россия сократила импорт зимней верхней одежды из Китая

Россия сократила импорт зимней верхней одежды из Китая - РИА Новости, 29.09.2024

Россия сократила импорт зимней верхней одежды из Китая

Импорт Россией зимней верхней одежды из Китая за год сократился почти на 60%, скорее всего, это произошло на фоне роста собственного производства, подсчитало... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T11:43

2024-09-29T11:43

2024-09-29T11:43

экономика

россия

китай

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Импорт Россией зимней верхней одежды из Китая за год сократился почти на 60%, скорее всего, это произошло на фоне роста собственного производства, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. Согласно статистике китайской таможенной службы, по итогам января-августа 2024 года экспорт зимней верхней одежды в Россию сократился по сравнению с таким же периодом прошлого года на 60%, до 110,6 миллиона долларов. Самые большие объемы поставок пришлись на одежду из натурального меха - 82,8 миллиона долларов за восемь месяцев. Следом расположились пальто и куртки - 22,9 миллиона долларов, одежда из искусственного меха - 4,9 миллиона и лыжные костюмы - 31,2 тысячи долларов. Падение покупок могло произойти на фоне роста собственного производства теплой верхней одежды в России. Так, по данным Росстата, за первые семь месяцев года (данных за август еще нет) производство пальто и курток выросло по сравнению с январем-июлем 2023 года на 24,7%, до 5,4 миллиона штук. Производство пальто и полупальто с верхом из натурального меха снизилось на 6,9%, до 45,8 тысячи штук. Таким образом, суммарно производство верхней зимней одежды в России за год выросло на 24,4%, до 5,5 миллиона изделий.

https://ria.ru/20240925/nauka-1974439445.html

https://ria.ru/20240405/odezhda-1937939385.html

россия

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экономика, россия, китай, федеральная служба государственной статистики (росстат)