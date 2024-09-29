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Россия сократила импорт зимней верхней одежды из Китая - РИА Новости, 29.09.2024
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11:43 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/odezhda-1975328441.html
Россия сократила импорт зимней верхней одежды из Китая
Россия сократила импорт зимней верхней одежды из Китая - РИА Новости, 29.09.2024
Россия сократила импорт зимней верхней одежды из Китая
Импорт Россией зимней верхней одежды из Китая за год сократился почти на 60%, скорее всего, это произошло на фоне роста собственного производства, подсчитало... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T11:43
2024-09-29T11:43
экономика
россия
китай
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Импорт Россией зимней верхней одежды из Китая за год сократился почти на 60%, скорее всего, это произошло на фоне роста собственного производства, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. Согласно статистике китайской таможенной службы, по итогам января-августа 2024 года экспорт зимней верхней одежды в Россию сократился по сравнению с таким же периодом прошлого года на 60%, до 110,6 миллиона долларов. Самые большие объемы поставок пришлись на одежду из натурального меха - 82,8 миллиона долларов за восемь месяцев. Следом расположились пальто и куртки - 22,9 миллиона долларов, одежда из искусственного меха - 4,9 миллиона и лыжные костюмы - 31,2 тысячи долларов. Падение покупок могло произойти на фоне роста собственного производства теплой верхней одежды в России. Так, по данным Росстата, за первые семь месяцев года (данных за август еще нет) производство пальто и курток выросло по сравнению с январем-июлем 2023 года на 24,7%, до 5,4 миллиона штук. Производство пальто и полупальто с верхом из натурального меха снизилось на 6,9%, до 45,8 тысячи штук. Таким образом, суммарно производство верхней зимней одежды в России за год выросло на 24,4%, до 5,5 миллиона изделий.
https://ria.ru/20240925/nauka-1974439445.html
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экономика, россия, китай, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Китай, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Россия сократила импорт зимней верхней одежды из Китая

Импорт Россией зимней верхней одежды из Китая за год сократился почти на 60%

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛюди в магазине одежды
Люди в магазине одежды - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Люди в магазине одежды. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Импорт Россией зимней верхней одежды из Китая за год сократился почти на 60%, скорее всего, это произошло на фоне роста собственного производства, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных.
Согласно статистике китайской таможенной службы, по итогам января-августа 2024 года экспорт зимней верхней одежды в Россию сократился по сравнению с таким же периодом прошлого года на 60%, до 110,6 миллиона долларов.
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Самые большие объемы поставок пришлись на одежду из натурального меха - 82,8 миллиона долларов за восемь месяцев. Следом расположились пальто и куртки - 22,9 миллиона долларов, одежда из искусственного меха - 4,9 миллиона и лыжные костюмы - 31,2 тысячи долларов.
Падение покупок могло произойти на фоне роста собственного производства теплой верхней одежды в России. Так, по данным Росстата, за первые семь месяцев года (данных за август еще нет) производство пальто и курток выросло по сравнению с январем-июлем 2023 года на 24,7%, до 5,4 миллиона штук. Производство пальто и полупальто с верхом из натурального меха снизилось на 6,9%, до 45,8 тысячи штук.
Таким образом, суммарно производство верхней зимней одежды в России за год выросло на 24,4%, до 5,5 миллиона изделий.
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ЭкономикаРоссияКитайФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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