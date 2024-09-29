https://ria.ru/20240929/odessa-1975314117.html
Подполье сообщило об ударе по терминалам в порту в Одесской области
Подполье сообщило об ударе по терминалам в порту в Одесской области - РИА Новости, 29.09.2024
Подполье сообщило об ударе по терминалам в порту в Одесской области
Беспилотники поразили погрузочные терминалы и судоремонтный завод в городе Измаиле Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T08:29
2024-09-29T08:29
2024-09-29T10:01
специальная военная операция на украине
одесская область
сергей лебедев
украина
измаильский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Беспилотники поразили погрузочные терминалы и судоремонтный завод в городе Измаиле Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Измаил сообщает <...> БПЛА поразили цели на территории второго и третьего погрузрайонов порта (там были видны вспышки взрывов) и судоремонтного завода на улице Нахимова (бывший завод №999)", — сказал он.Подпольщик добавил, что на заводе, по слухам, имела место сильная детонация.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, вскоре после полуночи в Одесской области объявили воздушную тревогу. Она продлилась около трех часов.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240925/ukraina-1974479605.html
https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html
одесская область
украина
измаильский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесская область, сергей лебедев, украина, измаильский район
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Сергей Лебедев, Украина, Измаильский район
Подполье сообщило об ударе по терминалам в порту в Одесской области
Лебедев: в Измаиле поражены погрузочные терминалы в порту и судоремонтный завод
ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Беспилотники поразили погрузочные терминалы и судоремонтный завод в городе Измаиле Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Измаил сообщает <...> БПЛА поразили цели на территории второго и третьего погрузрайонов порта (там были видны вспышки взрывов) и судоремонтного завода на улице Нахимова (бывший завод №999)", — сказал он.
Подпольщик добавил, что на заводе, по слухам, имела место сильная детонация.
По данным онлайн-карты
Министерства цифровой трансформации Украины, вскоре после полуночи в Одесской области объявили воздушную тревогу. Она продлилась около трех часов.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.