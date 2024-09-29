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Подполье сообщило об ударе по терминалам в порту в Одесской области - РИА Новости, 29.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:29 29.09.2024 (обновлено: 10:01 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/odessa-1975314117.html
Подполье сообщило об ударе по терминалам в порту в Одесской области
Подполье сообщило об ударе по терминалам в порту в Одесской области - РИА Новости, 29.09.2024
Подполье сообщило об ударе по терминалам в порту в Одесской области
Беспилотники поразили погрузочные терминалы и судоремонтный завод в городе Измаиле Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T08:29
2024-09-29T10:01
специальная военная операция на украине
одесская область
сергей лебедев
украина
измаильский район
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ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Беспилотники поразили погрузочные терминалы и судоремонтный завод в городе Измаиле Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Измаил сообщает &lt;...&gt; БПЛА поразили цели на территории второго и третьего погрузрайонов порта (там были видны вспышки взрывов) и судоремонтного завода на улице Нахимова (бывший завод №999)", — сказал он.Подпольщик добавил, что на заводе, по слухам, имела место сильная детонация.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, вскоре после полуночи в Одесской области объявили воздушную тревогу. Она продлилась около трех часов.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240925/ukraina-1974479605.html
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одесская область
украина
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одесская область, сергей лебедев, украина, измаильский район
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Сергей Лебедев, Украина, Измаильский район
Подполье сообщило об ударе по терминалам в порту в Одесской области

Лебедев: в Измаиле поражены погрузочные терминалы в порту и судоремонтный завод

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Беспилотники поразили погрузочные терминалы и судоремонтный завод в городе Измаиле Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Измаил сообщает <...> БПЛА поразили цели на территории второго и третьего погрузрайонов порта (там были видны вспышки взрывов) и судоремонтного завода на улице Нахимова (бывший завод №999)", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Украину привели на убой
25 сентября, 08:00
Подпольщик добавил, что на заводе, по слухам, имела место сильная детонация.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, вскоре после полуночи в Одесской области объявили воздушную тревогу. Она продлилась около трех часов.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Переговоры больше не нужны: Россия решила "обнулять" Украину по частям
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьСергей ЛебедевУкраинаИзмаильский район
 
 
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