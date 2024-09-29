https://ria.ru/20240929/odessa-1975314117.html

Подполье сообщило об ударе по терминалам в порту в Одесской области

Подполье сообщило об ударе по терминалам в порту в Одесской области - РИА Новости, 29.09.2024

Подполье сообщило об ударе по терминалам в порту в Одесской области

Беспилотники поразили погрузочные терминалы и судоремонтный завод в городе Измаиле Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T08:29

2024-09-29T08:29

2024-09-29T10:01

специальная военная операция на украине

одесская область

сергей лебедев

украина

измаильский район

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ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Беспилотники поразили погрузочные терминалы и судоремонтный завод в городе Измаиле Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Измаил сообщает <...> БПЛА поразили цели на территории второго и третьего погрузрайонов порта (там были видны вспышки взрывов) и судоремонтного завода на улице Нахимова (бывший завод №999)", — сказал он.Подпольщик добавил, что на заводе, по слухам, имела место сильная детонация.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, вскоре после полуночи в Одесской области объявили воздушную тревогу. Она продлилась около трех часов.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240925/ukraina-1974479605.html

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

одесская область

украина

измаильский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

одесская область, сергей лебедев, украина, измаильский район