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Иракские группировки заявили о третьем обстреле израильского Эйлата
Иракские группировки заявили о третьем обстреле израильского Эйлата - РИА Новости, 29.09.2024
Иракские группировки заявили о третьем обстреле израильского Эйлата
Иракские вооруженные шиитские группировки в составе "Иракского сопротивления Ирака" заявили, что трижды за сутки направили беспилотники для ударов по целям в... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T23:37
2024-09-29T23:37
2024-09-29T23:37
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ДОХА, 29 сен - РИА Новости. Иракские вооруженные шиитские группировки в составе "Иракского сопротивления Ирака" заявили, что трижды за сутки направили беспилотники для ударов по целям в городе Эйлате на юге Израиля. Последнее сообщение об атаке на Эйлат появилось в Telegram-канале сопротивления поздно вечером в воскресенье. "Продолжая сопротивление оккупации и поддержку нашего народа в Палестине и Ливане, а также в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы "Исламского сопротивления Ирака" в воскресенье, 29 сентября 2024 года, атаковали жизненно важную цель в Умм ар-Рашраш (Эйлате) на наших оккупированных территориях с помощью беспилотников", - говорится в сообщении. Иракские группировки усилили обстрелы Израиля после того, как ливанское шиитское движение "Хезболлах" подтвердило в субботу гибель его генсека Хасана Насруллы во время пятничного удара Израиля по южному пригороду Бейрута.
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в мире, израиль, палестина, ливан, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Палестина, Ливан, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Иракские группировки заявили о третьем обстреле израильского Эйлата
Иракские группировки заявили о третьем за сутки обстреле израильского Эйлата