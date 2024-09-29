https://ria.ru/20240929/obstrel-1975389982.html

Иракские группировки заявили о третьем обстреле израильского Эйлата

Иракские группировки заявили о третьем обстреле израильского Эйлата - РИА Новости, 29.09.2024

Иракские группировки заявили о третьем обстреле израильского Эйлата

Иракские вооруженные шиитские группировки в составе "Иракского сопротивления Ирака" заявили, что трижды за сутки направили беспилотники для ударов по целям в... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T23:37

2024-09-29T23:37

2024-09-29T23:37

в мире

израиль

палестина

ливан

хасан насрулла

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ДОХА, 29 сен - РИА Новости. Иракские вооруженные шиитские группировки в составе "Иракского сопротивления Ирака" заявили, что трижды за сутки направили беспилотники для ударов по целям в городе Эйлате на юге Израиля. Последнее сообщение об атаке на Эйлат появилось в Telegram-канале сопротивления поздно вечером в воскресенье. "Продолжая сопротивление оккупации и поддержку нашего народа в Палестине и Ливане, а также в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы "Исламского сопротивления Ирака" в воскресенье, 29 сентября 2024 года, атаковали жизненно важную цель в Умм ар-Рашраш (Эйлате) на наших оккупированных территориях с помощью беспилотников", - говорится в сообщении. Иракские группировки усилили обстрелы Израиля после того, как ливанское шиитское движение "Хезболлах" подтвердило в субботу гибель его генсека Хасана Насруллы во время пятничного удара Израиля по южному пригороду Бейрута.

https://ria.ru/20240929/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, палестина, ливан, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024