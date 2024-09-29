https://ria.ru/20240929/obstrel-1975383103.html
При украинских обстрелах ДНР пострадали шесть мирных жителей
При украинских обстрелах ДНР пострадали шесть мирных жителей - РИА Новости, 29.09.2024
При украинских обстрелах ДНР пострадали шесть мирных жителей
Шесть мирных жителей, среди них ребенок, пострадали при обстрелах ДНР со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T21:27
2024-09-29T21:27
2024-09-29T21:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Шесть мирных жителей, среди них ребенок, пострадали при обстрелах ДНР со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Шесть мирных жителей, в том числе ребенок, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал он в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что в Петровском районе Донецка при применении ВСУ ствольной артиллерии пострадал мальчик 2012 года рождения. Пушилин добавил, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. По его данным, со стороны вооруженных украинских формирований совершены 35 вооруженных атак, выпущено более 90 боеприпасов. ВСУ применяли ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, а также ударный БПЛА. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240929/vyory-1975242173.html
https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html
донецкая народная республика
петровский район
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, петровский район, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинских обстрелах ДНР пострадали шесть мирных жителей
Пушилин: при украинских обстрелах ДНР пострадали 6 человек, включая ребенка
ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости.
Шесть мирных жителей, среди них ребенок, пострадали при обстрелах ДНР со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил глава
региона Денис Пушилин.
"Шесть мирных жителей, в том числе ребенок, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что в Петровском районе Донецка при применении ВСУ ствольной артиллерии пострадал мальчик 2012 года рождения.
Пушилин добавил, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
По его данным, со стороны вооруженных украинских формирований совершены 35 вооруженных атак, выпущено более 90 боеприпасов. ВСУ применяли ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, а также ударный БПЛА.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.