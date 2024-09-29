https://ria.ru/20240929/obstrel-1975383103.html

При украинских обстрелах ДНР пострадали шесть мирных жителей

При украинских обстрелах ДНР пострадали шесть мирных жителей - РИА Новости, 29.09.2024

При украинских обстрелах ДНР пострадали шесть мирных жителей

Шесть мирных жителей, среди них ребенок, пострадали при обстрелах ДНР со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T21:27

2024-09-29T21:27

2024-09-29T21:27

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

петровский район

донецк

денис пушилин

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Шесть мирных жителей, среди них ребенок, пострадали при обстрелах ДНР со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Шесть мирных жителей, в том числе ребенок, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал он в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что в Петровском районе Донецка при применении ВСУ ствольной артиллерии пострадал мальчик 2012 года рождения. Пушилин добавил, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. По его данным, со стороны вооруженных украинских формирований совершены 35 вооруженных атак, выпущено более 90 боеприпасов. ВСУ применяли ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, а также ударный БПЛА. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240929/vyory-1975242173.html

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк

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донецкая народная республика, петровский район, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия