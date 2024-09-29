СМИ: лидер "Хезболлы" Насрулла мог погибнуть от взрывной волны
Reuters: Насрулла мог погибнуть от взрывной волны при авиаударе ВВС Израиля
© AP Photo / Hussein MallaГенеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла
© AP Photo / Hussein Malla
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ливанского движения "Хезболла" Хасан Насрулла мог погибнуть от взрывной волны при авиаударе израильских войск, передает агентство Reuters со ссылкой на источники в медицинской сфере и органах безопасности.
"Источники заявили, что на теле (Насруллы. — Прим. ред.) нет прямых ранений, и что, по всей видимости, причиной гибели стала тупая травма от силы взрыва", — говорится в сообщении.
Обострение ливанско-израильского конфликта
ВВС Израиля с утра 23 сентября начала массированные атаки на поселения на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Десятки деревень и несколько областных населенных пунктов оказались под обстрелом. По мнению наблюдателей, таких интенсивных налетов не было со времен Второй Ливанской войны 2006 года.
После нескольких точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла, а также многие высокопоставленные командиры организации.
Шиитское движение, в свою очередь, отвечает ракетными обстрелами преимущественно севера Израиля. Ежедневно фиксируются десятки атак на израильские населенные пункты, снаряды попадают в жилые дома.
Напряженность нарастает на фоне заявлений военных ЦАХАЛ о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
МИД России осудил убийство Насруллы и призвал Тель-Авив к прекращению огня.
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