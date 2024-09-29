https://ria.ru/20240929/moskva-1975326227.html

Производство бумажных изделий в столице выросло почти в пять раз

Производство бумажных изделий в столице выросло почти в пять раз - РИА Новости, 29.09.2024

Производство бумажных изделий в столице выросло почти в пять раз

За первые семь месяцев текущего года производство бумаги, упаковочных материалов и других видов бумажных изделий выросло на 478%, если сравнить этот показатель... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T12:13

2024-09-29T12:13

2024-09-29T12:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. За первые семь месяцев текущего года производство бумаги, упаковочных материалов и других видов бумажных изделий выросло на 478%, если сравнить этот показатель с аналогичным 2023 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Свыше 700 предприятий в Москве выпускают бумажную, полиграфическую, а также упаковочную продукцию. За первые семь месяцев 2024-го компании увеличили производство почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Столь высокая динамика обусловлена активным импортозамещением в отрасли, в частности увеличением выпуска упаковки для пищевой, медицинской, косметической и других отраслей промышленности. По поручению Сергея Собянина город оказывает активную поддержку предприятиям и предлагает им более 20 системных инструментов", — цитирует пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Ликсутова.Предприятия активно пользуются поддержкой города — финансовыми и нефинансовыми инструментами. Например, компании могут получить льготные инвестиционные кредиты, а также им присваивают статус промышленного комплекса, который дает значительные налоговые льготы.Так, в столице работает один из крупнейших отечественных разработчиков и производителей упаковочных изделий. Предприятие уже свыше 50 лет выпускает товары для производителей молока, кефира, йогурта и других продуктов. Ранее Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства выделил организации 100 миллионов рублей, которые направили на покупку нового оборудования для выпуска экологичной тары Tetra Top для упаковки негазированных напитков. Сегодня компания реализует импортозамещающие проекты, например, выпускает картонную, гибкую и ролевую упаковку, а также одноразовую посуду из ламинированного картона и многое другое."Произведенная в Москве бумажная продукция востребована не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. При этом спрос на нее устойчиво растет. Так, за семь месяцев 2024-го компании отрасли отгрузили товаров более чем на 31,5 миллиарда рублей, что почти на 50% превышает показатели аналогичного периода прошлого года", — добавил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Столица является мегаполисом с развитым производством. На территории города работают свыше 4,2 тысячи компаний, где трудятся 725 тысяч человек. Каждый год в мегаполисе открываются до 50 средних и крупных компаний, а еще примерно 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.В городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. Созданы комфортные условия для работы малых, средних и крупных предприятий.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, анатолий гарбузов