Рейтинг@Mail.ru
ЦИК Молдавии попросил МИД проверить возможность открытия участков в России - РИА Новости, 29.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 29.09.2024 (обновлено: 17:32 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/moldaviya-1975364502.html
ЦИК Молдавии попросил МИД проверить возможность открытия участков в России
ЦИК Молдавии попросил МИД проверить возможность открытия участков в России - РИА Новости, 29.09.2024
ЦИК Молдавии попросил МИД проверить возможность открытия участков в России
Центральная избирательная комиссия Молдавии просит МИД проанализировать возможность открытия еще трех избирательных участков в России для проведения выборов... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T17:30
2024-09-29T17:32
в мире
москва
молдавия
россия
майя санду
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906287111_0:116:2692:1631_1920x0_80_0_0_86f242b37ec203ed6bccd86d7eeddad2.png
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии просит МИД проанализировать возможность открытия еще трех избирательных участков в России для проведения выборов президента республики и референдума, передает корреспондент РИА Новости. ЦИК сообщил 14 сентября, что планирует открыть пять избирательных участков за рубежом. МИД одобрил открытие лишь двух из них - в Москве. Представитель кандидата в президенты Александра Стояногло Василий Гафтон опротестовал это решение в Центризбиркоме. "Центральная избирательная комиссия постановила частично одобрить протест политической Партии социалистов, министерству иностранных дел в течение двух дней предпринять действия для анализа предложения открыть избирательные бюро в соответствии с решением ЦИК от 14 сентября, которое касается решения об открытии избирательных участков за рубежом для выборов президента Молдавии и референдума", - говорится в постановлении, озвученном на заседании ЦИК. Решение Центризбиркома может быть опротестовано в течение трех дней. Таким образом, помимо двух участков в Москве могут быть открыты участки в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД РФ также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.
https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html
https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html
москва
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906287111_184:0:2568:1788_1920x0_80_0_0_a6584e0f96e42049bb4002069e5d0198.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, молдавия, россия, майя санду, евросоюз
В мире, Москва, Молдавия, Россия, Майя Санду, Евросоюз
ЦИК Молдавии попросил МИД проверить возможность открытия участков в России

ЦИК Молдавии просит МИД изучить возможность открытия еще трех участков в России

© Mihai CarausЛоготип ЦИК Молдавии
Логотип ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Mihai Caraus
Логотип ЦИК Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии просит МИД проанализировать возможность открытия еще трех избирательных участков в России для проведения выборов президента республики и референдума, передает корреспондент РИА Новости.
ЦИК сообщил 14 сентября, что планирует открыть пять избирательных участков за рубежом. МИД одобрил открытие лишь двух из них - в Москве. Представитель кандидата в президенты Александра Стояногло Василий Гафтон опротестовал это решение в Центризбиркоме.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
"Такой страны скоро не будет". Запад наметил новую цель
4 сентября, 08:00
"Центральная избирательная комиссия постановила частично одобрить протест политической Партии социалистов, министерству иностранных дел в течение двух дней предпринять действия для анализа предложения открыть избирательные бюро в соответствии с решением ЦИК от 14 сентября, которое касается решения об открытии избирательных участков за рубежом для выборов президента Молдавии и референдума", - говорится в постановлении, озвученном на заседании ЦИК.
Решение Центризбиркома может быть опротестовано в течение трех дней.
Таким образом, помимо двух участков в Москве могут быть открыты участки в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС.
Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД РФ также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.
Сторонники молдавской оппозиционной партии Возрождение проводят протестный митинг у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Сбывается худшее. По союзникам России готовят новый удар
8 августа, 08:00
 
В миреМоскваМолдавияРоссияМайя СандуЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала