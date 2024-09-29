https://ria.ru/20240929/moldaviya-1975364502.html

ЦИК Молдавии попросил МИД проверить возможность открытия участков в России

ЦИК Молдавии попросил МИД проверить возможность открытия участков в России - РИА Новости, 29.09.2024

ЦИК Молдавии попросил МИД проверить возможность открытия участков в России

Центральная избирательная комиссия Молдавии просит МИД проанализировать возможность открытия еще трех избирательных участков в России для проведения выборов... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T17:30

2024-09-29T17:30

2024-09-29T17:32

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КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии просит МИД проанализировать возможность открытия еще трех избирательных участков в России для проведения выборов президента республики и референдума, передает корреспондент РИА Новости. ЦИК сообщил 14 сентября, что планирует открыть пять избирательных участков за рубежом. МИД одобрил открытие лишь двух из них - в Москве. Представитель кандидата в президенты Александра Стояногло Василий Гафтон опротестовал это решение в Центризбиркоме. "Центральная избирательная комиссия постановила частично одобрить протест политической Партии социалистов, министерству иностранных дел в течение двух дней предпринять действия для анализа предложения открыть избирательные бюро в соответствии с решением ЦИК от 14 сентября, которое касается решения об открытии избирательных участков за рубежом для выборов президента Молдавии и референдума", - говорится в постановлении, озвученном на заседании ЦИК. Решение Центризбиркома может быть опротестовано в течение трех дней. Таким образом, помимо двух участков в Москве могут быть открыты участки в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД РФ также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.

https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html

https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, москва, молдавия, россия, майя санду, евросоюз