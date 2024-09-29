https://ria.ru/20240929/moldaviya-1975334560.html

Влах обвинила полицию в срыве старта ее избирательной кампании в Молдавии

Влах обвинила полицию в срыве старта ее избирательной кампании в Молдавии - РИА Новости, 29.09.2024

Влах обвинила полицию в срыве старта ее избирательной кампании в Молдавии

Бывшая глава Гагаузской автономии Ирина Влах обвинила полицию в том, что та с подачи властей пытается сорвать старт ее кампании в качестве кандидата в... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T12:44

2024-09-29T12:44

2024-09-29T13:55

в мире

молдавия

гагаузия

ирина влах

майя санду

ион кику

евросоюз

наша партия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975336266_0:299:598:635_1920x0_80_0_0_8738f1763c171fefc273dc0f4d7625b0.jpg

КИШИНЕВ, 29 сен — РИА Новости. Бывшая глава Гагаузской автономии Ирина Влах обвинила полицию в том, что та с подачи властей пытается сорвать старт ее кампании в качестве кандидата в президенты Молдавии. "Полиция не пропускает нас к месту мероприятия! Сегодня в селе Наславча запланирован официальный старт моей кампании по выборам президента. Мероприятие должно состояться на смотровой площадке "Сердце Днестра". Майя, это уже агония", — написала Влах в соцсети, обращаясь к действующему президенту Майе Санду. В полиции уже отреагировали на это заявление и отрицают причастность к этому мероприятию. "Полиция осуждает эти обвинения, называя их необоснованными, манипулятивными и унизительными. Полиция не вмешивалась и не имела связи с находящимися там людьми. Более того, мы призываем конкурента на выборах аргументировать свои обвинения, хотя бы опубликовав некоторые видеофрагменты или фотографии полицейского, который якобы "препятствовал проведению мероприятия", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале полиции. Очередные президентские выборы состоятся в Молдавии 20 октября, в тот же день пройдет референдум о вступлении страны в ЕС. На выборах зарегистрировано 11 кандидатов: помимо Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, бывшая глава Гагаузии Ирина Влах, экс-министр внутренних дел Андрей Нэстасе, бывший глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html

молдавия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, гагаузия, ирина влах, майя санду, ион кику, евросоюз, наша партия