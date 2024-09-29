Влах обвинила полицию в срыве старта ее избирательной кампании в Молдавии
Экс-глава Гагаузии Влах обвинила полицию в попытке сорвать старт ее кампании
© Sputnik / Maxim TopalИрина Влах
© Sputnik / Maxim Topal
Ирина Влах. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 сен — РИА Новости. Бывшая глава Гагаузской автономии Ирина Влах обвинила полицию в том, что та с подачи властей пытается сорвать старт ее кампании в качестве кандидата в президенты Молдавии.
"Полиция не пропускает нас к месту мероприятия! Сегодня в селе Наславча запланирован официальный старт моей кампании по выборам президента. Мероприятие должно состояться на смотровой площадке "Сердце Днестра". Майя, это уже агония", — написала Влах в соцсети, обращаясь к действующему президенту Майе Санду.
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В полиции уже отреагировали на это заявление и отрицают причастность к этому мероприятию.
"Полиция осуждает эти обвинения, называя их необоснованными, манипулятивными и унизительными. Полиция не вмешивалась и не имела связи с находящимися там людьми. Более того, мы призываем конкурента на выборах аргументировать свои обвинения, хотя бы опубликовав некоторые видеофрагменты или фотографии полицейского, который якобы "препятствовал проведению мероприятия", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
Очередные президентские выборы состоятся в Молдавии 20 октября, в тот же день пройдет референдум о вступлении страны в ЕС. На выборах зарегистрировано 11 кандидатов: помимо Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, бывшая глава Гагаузии Ирина Влах, экс-министр внутренних дел Андрей Нэстасе, бывший глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
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