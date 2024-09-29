https://ria.ru/20240929/moldavija-1975375134.html
В Молдавии заявили о приближении демографической катастрофы
В Молдавии заявили о приближении демографической катастрофы - РИА Новости, 29.09.2024
В Молдавии заявили о приближении демографической катастрофы
Молдавия с каждым годом все ближе к демографической катастрофе, но власти республики в лице президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность"... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T19:38
2024-09-29T19:38
2024-09-29T19:38
в мире
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Молдавия с каждым годом все ближе к демографической катастрофе, но власти республики в лице президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) не осознают серьезность проблемы, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в Telegram-канале. "Страна, которая исчезает на глазах" - примерно так сегодня можно описать Молдавию. Мы не просто движемся, мы несемся к демографической катастрофе… А наша президент судорожно пытается сохранить лицо и уверяет, что молодежь уезжает якобы потому, что ее предшественники "подорвали веру в демократию", - написал Лунгу. По его словам, за последние 30 лет страна потеряла 2 поколения, еще 15% населения, согласно исследованиям, готовы уехать в поисках лучшей жизни. "Глубочайший экономический кризис, нищета, безработица и отсутствие всяческих перспектив, пока у руля стоят Санду и ПДС, вынуждают молдаван покидать родные дома. Лишь 1 из 10 уехавших планирует вернуться на родину. И это еще один штрих к мрачному образу нашей страны на международной арене, к которому за несколько лет привела преступная и подрывная деятельность власти ПДС", - добавил Лунгу. Ранее эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) "Viitorul" Вячеслав Ионицэ рассказал, что более 40% жителей Молдавии в возрасте от 15 до 34 лет предпочли покинуть республику из-за опасений остаться на родине без работы. Также, согласно статистике, за последние 10 лет уровень рождаемость в республике снизился на 40%. В Молдове есть села, где за последние 15 лет не родилось ни одного ребенка.
https://ria.ru/20240929/moldaviya-1975346490.html
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в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
В Молдавии заявили о приближении демографической катастрофы
Лунгу: Молдавия с каждым годом все ближе к демографической катастрофе
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости.
Молдавия с каждым годом все ближе к демографической катастрофе, но власти республики в лице президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) не осознают серьезность проблемы, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в Telegram-канале
.
"Страна, которая исчезает на глазах" - примерно так сегодня можно описать Молдавию. Мы не просто движемся, мы несемся к демографической катастрофе… А наша президент судорожно пытается сохранить лицо и уверяет, что молодежь уезжает якобы потому, что ее предшественники "подорвали веру в демократию", - написал Лунгу.
По его словам, за последние 30 лет страна потеряла 2 поколения, еще 15% населения, согласно исследованиям, готовы уехать в поисках лучшей жизни.
«
"Глубочайший экономический кризис, нищета, безработица и отсутствие всяческих перспектив, пока у руля стоят Санду и ПДС, вынуждают молдаван покидать родные дома. Лишь 1 из 10 уехавших планирует вернуться на родину. И это еще один штрих к мрачному образу нашей страны на международной арене, к которому за несколько лет привела преступная и подрывная деятельность власти ПДС", - добавил Лунгу.
Ранее эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) "Viitorul" Вячеслав Ионицэ рассказал, что более 40% жителей Молдавии в возрасте от 15 до 34 лет предпочли покинуть республику из-за опасений остаться на родине без работы. Также, согласно статистике, за последние 10 лет уровень рождаемость в республике снизился на 40%. В Молдове есть села, где за последние 15 лет не родилось ни одного ребенка.