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Экс-премьер рассказал, что будет с Молдавией после вступления в ЕС
Экс-премьер рассказал, что будет с Молдавией после вступления в ЕС - РИА Новости, 29.09.2024
Экс-премьер рассказал, что будет с Молдавией после вступления в ЕС
Вступление Молдавии в Евросоюз приведет к тому, что республика будет обязана продавать свои сельскохозяйственные земли иностранцам, заявил экс-премьер Влад... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T12:45
2024-09-29T12:45
2024-09-29T12:45
в мире
молдавия
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игорь додон
евросоюз
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КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Вступление Молдавии в Евросоюз приведет к тому, что республика будет обязана продавать свои сельскохозяйственные земли иностранцам, заявил экс-премьер Влад Филат. Экс-президент Молдавии Игорь Додон, ранее заявил, что для предоставления Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС Брюссель выдвинул Кишиневу ряд условий и продажа земли иностранцам была одним из них. Опросы показывают, что более 80% жителей республик против продажи сельскохозяйственных территорий иностранцам. "После вступления Молдавии в Европейский Союз коммерциализация сельскохозяйственных земель также станет частью Общей сельскохозяйственной политики Евросоюза, а это значит, что на основании существующих правил ЕС, сельскохозяйственные земли можно будет продавать иностранцам. Единственное, что может быть достигнуто в процессе переговоров, также основываясь на опыте других стран-членов ЕС, - это сроки реализации", - заявил Филат. По его словам, руководство Брюсселя не будет делать исключения в этом вопросе ни для кого. В настоящее время в Молдавии запрещено продавать сельскохозяйственные и лесные участки иностранным инвесторам. Эти положения прямо закреплены в законе о нормативной цене и порядке купли-продажи земли.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
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в мире, молдавия, влад филат, игорь додон, евросоюз
В мире, Молдавия, Влад Филат, Игорь Додон, Евросоюз
Экс-премьер рассказал, что будет с Молдавией после вступления в ЕС
Филат: после вступления в ЕС Молдавию обяжут продавать землю иностранцам
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Вступление Молдавии в Евросоюз приведет к тому, что республика будет обязана продавать свои сельскохозяйственные земли иностранцам, заявил экс-премьер Влад Филат.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон
, ранее заявил, что для предоставления Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС Брюссель
выдвинул Кишиневу
ряд условий и продажа земли иностранцам была одним из них. Опросы показывают, что более 80% жителей республик против продажи сельскохозяйственных территорий иностранцам.
"После вступления Молдавии в Европейский Союз коммерциализация сельскохозяйственных земель также станет частью Общей сельскохозяйственной политики Евросоюза, а это значит, что на основании существующих правил ЕС, сельскохозяйственные земли можно будет продавать иностранцам. Единственное, что может быть достигнуто в процессе переговоров, также основываясь на опыте других стран-членов ЕС, - это сроки реализации", - заявил Филат.
По его словам, руководство Брюсселя не будет делать исключения в этом вопросе ни для кого.
В настоящее время в Молдавии запрещено продавать сельскохозяйственные и лесные участки иностранным инвесторам. Эти положения прямо закреплены в законе о нормативной цене и порядке купли-продажи земли.