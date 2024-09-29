https://ria.ru/20240929/moldavija-1975334887.html

Экс-премьер рассказал, что будет с Молдавией после вступления в ЕС

Экс-премьер рассказал, что будет с Молдавией после вступления в ЕС - РИА Новости, 29.09.2024

Экс-премьер рассказал, что будет с Молдавией после вступления в ЕС

Вступление Молдавии в Евросоюз приведет к тому, что республика будет обязана продавать свои сельскохозяйственные земли иностранцам, заявил экс-премьер Влад... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T12:45

2024-09-29T12:45

2024-09-29T12:45

в мире

молдавия

влад филат

игорь додон

евросоюз

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КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Вступление Молдавии в Евросоюз приведет к тому, что республика будет обязана продавать свои сельскохозяйственные земли иностранцам, заявил экс-премьер Влад Филат. Экс-президент Молдавии Игорь Додон, ранее заявил, что для предоставления Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС Брюссель выдвинул Кишиневу ряд условий и продажа земли иностранцам была одним из них. Опросы показывают, что более 80% жителей республик против продажи сельскохозяйственных территорий иностранцам. "После вступления Молдавии в Европейский Союз коммерциализация сельскохозяйственных земель также станет частью Общей сельскохозяйственной политики Евросоюза, а это значит, что на основании существующих правил ЕС, сельскохозяйственные земли можно будет продавать иностранцам. Единственное, что может быть достигнуто в процессе переговоров, также основываясь на опыте других стран-членов ЕС, - это сроки реализации", - заявил Филат. По его словам, руководство Брюсселя не будет делать исключения в этом вопросе ни для кого. В настоящее время в Молдавии запрещено продавать сельскохозяйственные и лесные участки иностранным инвесторам. Эти положения прямо закреплены в законе о нормативной цене и порядке купли-продажи земли.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

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в мире, молдавия, влад филат, игорь додон, евросоюз