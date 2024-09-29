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Мишустин посетит Иран с официальным визитом - РИА Новости, 29.09.2024
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18:06 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/mishustin-1975368048.html
Мишустин посетит Иран с официальным визитом
Мишустин посетит Иран с официальным визитом - РИА Новости, 29.09.2024
Мишустин посетит Иран с официальным визитом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник посетит с официальным визитом Иран, где проведёт переговоры с руководством республики, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T18:06
2024-09-29T18:06
иран
россия
тегеран (город)
михаил мишустин
масуд пезешкиан
политика
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник посетит с официальным визитом Иран, где проведёт переговоры с руководством республики, сообщила пресс-служба кабмина. "Тридцатого сентября 2024 года председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетит Исламскую Республику Иран (г. Тегеран) и проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом", - говорится в сообщении. В ходе переговоров планируется обсудить весь комплекс российско-иранского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Особое внимание будет уделено реализации крупных совместных проектов в области транспорта, энергетики, промышленности, сельского хозяйства и других сферах, уточнили в пресс-службе российского правительства.
https://ria.ru/20240704/diplomatiya-1957079228.html
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иран, россия, тегеран (город), михаил мишустин, масуд пезешкиан, политика
Иран, Россия, Тегеран (город), Михаил Мишустин, Масуд Пезешкиан, Политика
Мишустин посетит Иран с официальным визитом

Мишустин в понедельник посетит Иран и проведет переговоры с руководством

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник посетит с официальным визитом Иран, где проведёт переговоры с руководством республики, сообщила пресс-служба кабмина.
"Тридцатого сентября 2024 года председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетит Исламскую Республику Иран (г. Тегеран) и проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом", - говорится в сообщении.
В ходе переговоров планируется обсудить весь комплекс российско-иранского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
Особое внимание будет уделено реализации крупных совместных проектов в области транспорта, энергетики, промышленности, сельского хозяйства и других сферах, уточнили в пресс-службе российского правительства.
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ИранРоссияТегеран (город)Михаил МишустинМасуд ПезешкианПолитика
 
 
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