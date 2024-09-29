https://ria.ru/20240929/mishustin-1975368048.html

Мишустин посетит Иран с официальным визитом

Мишустин посетит Иран с официальным визитом - РИА Новости, 29.09.2024

Мишустин посетит Иран с официальным визитом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник посетит с официальным визитом Иран, где проведёт переговоры с руководством республики, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T18:06

2024-09-29T18:06

2024-09-29T18:06

иран

россия

тегеран (город)

михаил мишустин

масуд пезешкиан

политика

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник посетит с официальным визитом Иран, где проведёт переговоры с руководством республики, сообщила пресс-служба кабмина. "Тридцатого сентября 2024 года председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетит Исламскую Республику Иран (г. Тегеран) и проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом", - говорится в сообщении. В ходе переговоров планируется обсудить весь комплекс российско-иранского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Особое внимание будет уделено реализации крупных совместных проектов в области транспорта, энергетики, промышленности, сельского хозяйства и других сферах, уточнили в пресс-службе российского правительства.

https://ria.ru/20240704/diplomatiya-1957079228.html

иран

россия

тегеран (город)

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иран, россия, тегеран (город), михаил мишустин, масуд пезешкиан, политика