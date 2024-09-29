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Китай призвал все страны выступать против гегемонии и политики силы - РИА Новости, 29.09.2024
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08:24 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/mir-1975313672.html
Китай призвал все страны выступать против гегемонии и политики силы
Китай призвал все страны выступать против гегемонии и политики силы - РИА Новости, 29.09.2024
Китай призвал все страны выступать против гегемонии и политики силы
Все страны в мире должны выступать против гегемонии и политики силы, воплощать в жизнь демократизацию международных отношений, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T08:24
2024-09-29T08:24
в мире
китай
ван и (политик)
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ПЕКИН, 29 сен - РИА Новости. Все страны в мире должны выступать против гегемонии и политики силы, воплощать в жизнь демократизацию международных отношений, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. “Мы должны выступать за равноправную и упорядоченную многополярность, придерживаться того, чтобы все страны, независимо от их размера, имели свое собственное место и роль в многополярной системе. Мы должны претворять в жизнь подлинную многосторонность, выступать против гегемонизма и политики силы, воплощать в жизнь демократизацию международных отношений”, - сказал Ван И, выступая на общих прениях ГА ООН. Его слова приводит МИД КНР. Он указал на необходимость придерживаться принципа совместных консультаций, строительства и обмена опытом, а также содействовать развитию глобального управления в более справедливом и разумном направлении.
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в мире, китай, ван и (политик), оон
В мире, Китай, Ван И (политик), ООН
Китай призвал все страны выступать против гегемонии и политики силы

Ван И: все страны в мире должны выступать против гегемонии и политики силы

© AP Photo / Ng Han GuanЖенщина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Женщина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Женщина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 29 сен - РИА Новости. Все страны в мире должны выступать против гегемонии и политики силы, воплощать в жизнь демократизацию международных отношений, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
“Мы должны выступать за равноправную и упорядоченную многополярность, придерживаться того, чтобы все страны, независимо от их размера, имели свое собственное место и роль в многополярной системе. Мы должны претворять в жизнь подлинную многосторонность, выступать против гегемонизма и политики силы, воплощать в жизнь демократизацию международных отношений”, - сказал Ван И, выступая на общих прениях ГА ООН. Его слова приводит МИД КНР.
Он указал на необходимость придерживаться принципа совместных консультаций, строительства и обмена опытом, а также содействовать развитию глобального управления в более справедливом и разумном направлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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