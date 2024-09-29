Китай призвал все страны выступать против гегемонии и политики силы
Ван И: все страны в мире должны выступать против гегемонии и политики силы
© AP Photo / Ng Han GuanЖенщина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине
© AP Photo / Ng Han Guan
Женщина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 29 сен - РИА Новости. Все страны в мире должны выступать против гегемонии и политики силы, воплощать в жизнь демократизацию международных отношений, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
“Мы должны выступать за равноправную и упорядоченную многополярность, придерживаться того, чтобы все страны, независимо от их размера, имели свое собственное место и роль в многополярной системе. Мы должны претворять в жизнь подлинную многосторонность, выступать против гегемонизма и политики силы, воплощать в жизнь демократизацию международных отношений”, - сказал Ван И, выступая на общих прениях ГА ООН. Его слова приводит МИД КНР.
Он указал на необходимость придерживаться принципа совместных консультаций, строительства и обмена опытом, а также содействовать развитию глобального управления в более справедливом и разумном направлении.
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