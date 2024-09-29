https://ria.ru/20240929/mir-1975313672.html

Китай призвал все страны выступать против гегемонии и политики силы

Китай призвал все страны выступать против гегемонии и политики силы - РИА Новости, 29.09.2024

Китай призвал все страны выступать против гегемонии и политики силы

Все страны в мире должны выступать против гегемонии и политики силы, воплощать в жизнь демократизацию международных отношений, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T08:24

2024-09-29T08:24

2024-09-29T08:24

в мире

китай

ван и (политик)

оон

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ПЕКИН, 29 сен - РИА Новости. Все страны в мире должны выступать против гегемонии и политики силы, воплощать в жизнь демократизацию международных отношений, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. “Мы должны выступать за равноправную и упорядоченную многополярность, придерживаться того, чтобы все страны, независимо от их размера, имели свое собственное место и роль в многополярной системе. Мы должны претворять в жизнь подлинную многосторонность, выступать против гегемонизма и политики силы, воплощать в жизнь демократизацию международных отношений”, - сказал Ван И, выступая на общих прениях ГА ООН. Его слова приводит МИД КНР. Он указал на необходимость придерживаться принципа совместных консультаций, строительства и обмена опытом, а также содействовать развитию глобального управления в более справедливом и разумном направлении.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, ван и (политик), оон