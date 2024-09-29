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Госдума рассмотрит законопроекты о миграционной политике - РИА Новости, 29.09.2024
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08:35 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/migranty-1975314272.html
Госдума рассмотрит законопроекты о миграционной политике
Госдума рассмотрит законопроекты о миграционной политике - РИА Новости, 29.09.2024
Госдума рассмотрит законопроекты о миграционной политике
Госдума на следующей неделе приступит к рассмотрению пяти законопроектов о совершенствовании миграционной политики, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T08:35
2024-09-29T08:35
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
мигранты
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Госдума на следующей неделе приступит к рассмотрению пяти законопроектов о совершенствовании миграционной политики, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в Telegram-канале. "Вновь возвращаемся к разговору о совершенствовании миграционной политики. На следующей неделе приступим к рассмотрению пяти законопроектов, касающихся этой сферы. Они проходят необходимые согласования. Первого октября, во вторник, планируем их внести", - написал Володин в своём Telegram-канале. По его словам, законопроектами предлагается признать совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории РФ, обстоятельством, отягчающим наказание. "Отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершённую организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Установить наказание: в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет; штраф от 3 до 5 миллионов рублей; лишение права занимать определённые должности", - отметил спикер Госдумы. Политик сообщил, что также предлагается установить меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учёт иностранных граждан. "За это будет предусмотрено наказание: в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет; для юридических лиц — штраф от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией; за повторное совершение — от 10 до 60 миллионов рублей с конфискацией", - подчеркнул он. Председатель Госдумы рассказал, что планируется ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса и установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приёме экзаменов у мигрантов.
https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, мигранты
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Мигранты
Госдума рассмотрит законопроекты о миграционной политике

В ГД в октябре внесут 5 законопроектов о совершенствовании миграционной политики

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Госдума на следующей неделе приступит к рассмотрению пяти законопроектов о совершенствовании миграционной политики, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в Telegram-канале.
"Вновь возвращаемся к разговору о совершенствовании миграционной политики. На следующей неделе приступим к рассмотрению пяти законопроектов, касающихся этой сферы. Они проходят необходимые согласования. Первого октября, во вторник, планируем их внести", - написал Володин в своём Telegram-канале.
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По его словам, законопроектами предлагается признать совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории РФ, обстоятельством, отягчающим наказание.
"Отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершённую организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Установить наказание: в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет; штраф от 3 до 5 миллионов рублей; лишение права занимать определённые должности", - отметил спикер Госдумы.
Политик сообщил, что также предлагается установить меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учёт иностранных граждан.
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"За это будет предусмотрено наказание: в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет; для юридических лиц — штраф от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией; за повторное совершение — от 10 до 60 миллионов рублей с конфискацией", - подчеркнул он.
Председатель Госдумы рассказал, что планируется ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса и установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приёме экзаменов у мигрантов.
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