Российские военные освободили село Макеевка в ЛНР
Минобороны: группировка войск "Запад" освободила село Макеевка в ЛНР
Работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Макеевка в ЛНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Запад" в ходе успешных наступательных действий освободили населенный пункт Макеевка Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаГруппировка войск "Запад" освободила село Макеевка в ЛНР
© Инфографика
Группировка войск "Запад" освободила село Макеевка в ЛНР
Макеевка расположена на берегу реки Жеребец в нескольких километрах от границы ЛНР и Харьковской области. Взятие этого села позволит расширить плацдарм для наступления на Купянск и Красный Лиман.
Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям 44-й, 53-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах Купянска, Макеевки, Григоровки и Торского, а также отбили контратаку штурмовиков.
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В этих боях украинская армия потеряла:
- около 450 солдат убитыми и ранеными;
- девять автомобилей;
- польскую САУ Krab;
- американскую гаубицу М198;
- две британские гаубицы — FH-70 и L-119;
- орудие Д-20;
- САУ "Гвоздика";
- две гаубицы Д-30.
Уничтожены также три склада боеприпасов.
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