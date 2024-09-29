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Российские военные освободили село Макеевка в ЛНР - РИА Новости, 29.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 29.09.2024 (обновлено: 13:19 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/makeevka-1975332125.html
Российские военные освободили село Макеевка в ЛНР
Российские военные освободили село Макеевка в ЛНР - РИА Новости, 29.09.2024
Российские военные освободили село Макеевка в ЛНР
Российские войска взяли под контроль село Макеевка в ЛНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T12:10
2024-09-29T13:19
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Макеевка в ЛНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" в ходе успешных наступательных действий освободили населенный пункт Макеевка Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям 44-й, 53-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах Купянска, Макеевки, Григоровки и Торского, а также отбили контратаку штурмовиков.В этих боях украинская армия потеряла:Уничтожены также три склада боеприпасов.
https://ria.ru/20240927/vsu-1974992905.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные освободили село Макеевка в ЛНР

Минобороны: группировка войск "Запад" освободила село Макеевка в ЛНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Макеевка в ЛНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Запад" в ходе успешных наступательных действий освободили населенный пункт Макеевка Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаГруппировка войск "Запад" освободила село Макеевка в ЛНР
Группировка войск Запад освободила село Макеевка в ЛНР
© Инфографика
Группировка войск "Запад" освободила село Макеевка в ЛНР

Макеевка расположена на берегу реки Жеребец в нескольких километрах от границы ЛНР и Харьковской области. Взятие этого села позволит расширить плацдарм для наступления на Купянск и Красный Лиман.

Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям 44-й, 53-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах Купянска, Макеевки, Григоровки и Торского, а также отбили контратаку штурмовиков.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
"Обострение": полковник ВСУ рассказал о серьезной проблеме на фронте
27 сентября, 09:37
В этих боях украинская армия потеряла:
  • около 450 солдат убитыми и ранеными;
  • девять автомобилей;
  • польскую САУ Krab;
  • американскую гаубицу М198;
  • две британские гаубицы — FH-70 и L-119;
  • орудие Д-20;
  • САУ "Гвоздика";
  • две гаубицы Д-30.
Уничтожены также три склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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