https://ria.ru/20240929/makeevka-1975332125.html

Российские военные освободили село Макеевка в ЛНР

Российские военные освободили село Макеевка в ЛНР - РИА Новости, 29.09.2024

Российские военные освободили село Макеевка в ЛНР

Российские войска взяли под контроль село Макеевка в ЛНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T12:10

2024-09-29T12:10

2024-09-29T13:19

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Макеевка в ЛНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" в ходе успешных наступательных действий освободили населенный пункт Макеевка Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям 44-й, 53-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах Купянска, Макеевки, Григоровки и Торского, а также отбили контратаку штурмовиков.В этих боях украинская армия потеряла:Уничтожены также три склада боеприпасов.

https://ria.ru/20240927/vsu-1974992905.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)