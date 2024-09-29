https://ria.ru/20240929/luna-1975303114.html

Астрономы развеяли слухи о приближении к Земле "второй Луны"

Астрономы развеяли слухи о приближении к Земле "второй Луны" - РИА Новости, 29.09.2024

Астрономы развеяли слухи о приближении к Земле "второй Луны"

Астероид 2024 РТ5 изменит свою орбиту под воздействием гравитации Земли, но "второй Луной", то есть новым спутником, не станет, сообщили РИА Новости эксперты. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T03:42

2024-09-29T03:42

2024-09-29T03:42

наука

космос - риа наука

земля

фаина рублева

леонид еленин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794613102_0:87:663:460_1920x0_80_0_0_94fd5b2731f291c20f82e7584adcdb9f.png

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Астероид 2024 РТ5 изменит свою орбиту под воздействием гравитации Земли, но "второй Луной", то есть новым спутником, не станет, сообщили РИА Новости эксперты. Ранее в СМИ появились сообщения, что к Земле приближается астероид, который на время станет новым спутником планеты, вращаясь вокруг нее по орбите. "Никакой "второй Луной" он не сможет стать. Астероид 2024 РТ5 обнаружен 7 августа 2024 года астрономами из Мадридского университета Комплутенсе. Согласно их вычислениям, диаметр астероида около 10-11 метров. Под воздействием гравитации Земли он изменит свою орбиту, но спутником Земли никогда не станет", - сказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева. Она отметила, что жители Земли не смогут наблюдать приближение астероида, поскольку он слишком мал, чтобы увидеть его невооруженным глазом. Астроном, сотрудник Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН Леонид Еленин также заявил РИА Новости, что считать астероид 2024 PT5 настоящим, пусть и временным, спутником нельзя. По его словам, Земле удалось погасить скорость астероида, но это случилось уже вне сферы ее гравитационного влияния, и астероид в итоге "утянуло" Солнце.

https://ria.ru/20240913/mask-1971914988.html

https://ria.ru/20240917/luna-1973097781.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, земля, фаина рублева, леонид еленин