https://ria.ru/20240929/livan-1975319542.html
Китайский МИД прокомментировал убийство генсека "Хезболлы"
Китайский МИД прокомментировал убийство генсека "Хезболлы" - РИА Новости, 29.09.2024
Китайский МИД прокомментировал убийство генсека "Хезболлы"
Китай выступает против действий, которые нарушают суверенитет и безопасность Ливана и ведут к эскалации в регионе, говорится в комментарии МИД КНР по поводу... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T10:06
2024-09-29T10:06
2024-09-29T11:25
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ПЕКИН, 29 сен — РИА Новости. Китай выступает против действий, которые нарушают суверенитет и безопасность Ливана и ведут к эскалации в регионе, говорится в комментарии МИД КНР по поводу убийства генсека ливанского движения "Хезболла" Хасана Насруллы. "Китай выступает против действий, которые нарушают суверенитет и безопасность Ливана, выступает против и осуждает действия, которые вредят ни в чем не повинным людям, а также против любых действий, которые обостряют противоречия и ведут к эскалации в регионе", — заявило ведомство. Пекин глубоко обеспокоен ростом напряженности в регионе, подчеркнули в МИД. "Китай настоятельно призывает заинтересованные стороны, особенно Израиль, принять незамедлительные меры для урегулирования ситуации и предотвращения дальнейшего расширения конфликта или выхода его из-под контроля", — заключили дипломаты. Израильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по территории Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Наблюдатели отмечают, что не видели таких интенсивных налетов со времен Второй Ливанской войны 2006 года.В результате нескольких точечных авиаударов по Бейруту погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла, а также высокопоставленные командиры. Это подтвердили в самом движении.Российский МИД, со своей стороны, осудил убийство Насруллы и призвал Тель-Авив к прекращению огня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, китай, хасан насрулла, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Китай, Хасан Насрулла, Хезболла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Китайский МИД прокомментировал убийство генсека "Хезболлы"
МИД Китая выступил против действий, нарушающих суверенитет и безопасность Ливана
ПЕКИН, 29 сен — РИА Новости.
Китай выступает против действий, которые нарушают суверенитет и безопасность Ливана и ведут к эскалации в регионе, говорится в комментарии
МИД КНР по поводу убийства генсека ливанского движения "Хезболла" Хасана Насруллы.
"Китай выступает против действий, которые нарушают суверенитет и безопасность Ливана, выступает против и осуждает действия, которые вредят ни в чем не повинным людям, а также против любых действий, которые обостряют противоречия и ведут к эскалации в регионе", — заявило ведомство.
Пекин глубоко обеспокоен ростом напряженности в регионе, подчеркнули в МИД.
"Китай настоятельно призывает заинтересованные стороны, особенно Израиль
, принять незамедлительные меры для урегулирования ситуации и предотвращения дальнейшего расширения конфликта или выхода его из-под контроля", — заключили дипломаты.
Израильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по территории Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Наблюдатели отмечают, что не видели таких интенсивных налетов со времен Второй Ливанской войны 2006 года.
В результате нескольких точечных авиаударов по Бейруту
погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла
, а также высокопоставленные командиры. Это подтвердили в самом движении.
Российский МИД, со своей стороны, осудил убийство Насруллы и призвал Тель-Авив к прекращению огня.