"В следующий раз". В конгрессе сделали тревожное предупреждение Зеленскому
Сенатор Ли: американцы будут менее благосклонны к запросам Зеленского в будущем
© AP Photo / Andrew HarnikКонгресс США
© AP Photo / Andrew Harnik
Конгресс США. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Республиканская партия и простые американцы будут менее благосклонны к требованиям Зеленского во время его следующего визита в США, заявил сенатор от американского штата Юта Майк Ли в интервью журналу Responsible Statecraft.
"После двух лет безрассудства, потраченных впустую военных запасов и более 175 миллиардов долларов, республиканцы, как и американская общественность, все чаще скептически относятся к дальнейшей поддержки Украины. И я считаю, что они будут менее склонны удовлетворять требования Зеленского, когда он навестит нас в следующий раз", — считает он.
Американский сенатор также обвинил администрацию Байдена в выделении Киеву оружия неапрямую из запасов армии США.
"Это не резервные запасы, предназначенные для использования в качестве иностранной помощи — это оружие, которое может понадобиться американским войскам в любой момент на более приоритетных театрах военных действий, а именно в Индо-Тихоокеанском регионе. Но администрация Байдена опустошила наши полки как минимум до 2030 года. Администрация Байдена выбросила на ветер 60-летний военный прецедент и необратимо поставила под угрозу нашу боеготовность ради Украины", — утверждает Ли.
В четверг Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского в украинском конфликте.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.