https://ria.ru/20240929/kursk-1975351247.html

СК назвал атаку ВСУ на дом в Курске целенаправленной

СК назвал атаку ВСУ на дом в Курске целенаправленной - РИА Новости, 29.09.2024

СК назвал атаку ВСУ на дом в Курске целенаправленной

Здание в Курске получило в воскресенье значительные повреждения в результате целенаправленной атаки Украины на мирное население, сообщили РИА Новости в главном... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T15:42

2024-09-29T15:42

2024-09-29T15:53

специальная военная операция на украине

курск

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975352205_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2a642122613384d0e6ae6503aa51ead2.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Здание в Курске получило в воскресенье значительные повреждения в результате целенаправленной атаки Украины на мирное население, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК России."Военные следователи Следственного комитета России зафиксировали очередное преступление, совершенное ВФУ в отношении мирного населения Курской области. В утреннее время ВФУ произвели целенаправленную атаку с использованием БПЛА на Курск. В результате преступных действий украинских боевиков значительные разрушения получило здание, расположенное на улице Ленина", - говорится в сообщении.Уточняется, что все осколки и фрагменты БПЛА будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения его типа и вида.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

курск

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия атаки ВСУ на Курск Украина произвела целенаправленную атаку с использованием беспилотника на город Курск, значительные повреждения получило здание, сообщает Главное военно-следственное управление СК России. Указывается, что все осколки и фрагменты БПЛА будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения его типа и вида. 2024-09-29T15:42 true PT0M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, курская область