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СК назвал атаку ВСУ на дом в Курске целенаправленной - РИА Новости, 29.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 29.09.2024 (обновлено: 15:53 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/kursk-1975351247.html
СК назвал атаку ВСУ на дом в Курске целенаправленной
СК назвал атаку ВСУ на дом в Курске целенаправленной - РИА Новости, 29.09.2024
СК назвал атаку ВСУ на дом в Курске целенаправленной
Здание в Курске получило в воскресенье значительные повреждения в результате целенаправленной атаки Украины на мирное население, сообщили РИА Новости в главном... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T15:42
2024-09-29T15:53
специальная военная операция на украине
курск
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
курская область
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Здание в Курске получило в воскресенье значительные повреждения в результате целенаправленной атаки Украины на мирное население, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК России."Военные следователи Следственного комитета России зафиксировали очередное преступление, совершенное ВФУ в отношении мирного населения Курской области. В утреннее время ВФУ произвели целенаправленную атаку с использованием БПЛА на Курск. В результате преступных действий украинских боевиков значительные разрушения получило здание, расположенное на улице Ленина", - говорится в сообщении.Уточняется, что все осколки и фрагменты БПЛА будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения его типа и вида.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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Последствия атаки ВСУ на Курск
Украина произвела целенаправленную атаку с использованием беспилотника на город Курск, значительные повреждения получило здание, сообщает Главное военно-следственное управление СК России. Указывается, что все осколки и фрагменты БПЛА будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения его типа и вида.
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курск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Курск, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Курская область
СК назвал атаку ВСУ на дом в Курске целенаправленной

СК: здание в Курске значительно пострадало после целенаправленной атаки ВСУ

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Здание в Курске получило в воскресенье значительные повреждения в результате целенаправленной атаки Украины на мирное население, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК России.
"Военные следователи Следственного комитета России зафиксировали очередное преступление, совершенное ВФУ в отношении мирного населения Курской области. В утреннее время ВФУ произвели целенаправленную атаку с использованием БПЛА на Курск. В результате преступных действий украинских боевиков значительные разрушения получило здание, расположенное на улице Ленина", - говорится в сообщении.
Уточняется, что все осколки и фрагменты БПЛА будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения его типа и вида.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурскСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияКурская область
 
 
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