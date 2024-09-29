https://ria.ru/20240929/kraski-1975318070.html

Производители красок в ЕС бьют тревогу из-за мер против Китая, пишет FT

Производители красок в ЕС бьют тревогу из-за мер против Китая, пишет FT - РИА Новости, 29.09.2024

Производители красок в ЕС бьют тревогу из-за мер против Китая, пишет FT

Производители лакокрасочных материалов в Евросоюзе настаивают на пересмотре антидемпинговых мер ЕС против экспорта из Китая важного сырьевого материала -... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T09:43

2024-09-29T09:43

2024-09-29T09:43

экономика

европа

китай

ближний восток

евросоюз

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Производители лакокрасочных материалов в Евросоюзе настаивают на пересмотре антидемпинговых мер ЕС против экспорта из Китая важного сырьевого материала - диоксида титана, опасаясь банкротства мелких компаний в этой сфере и переноса производства более крупных за пределы союза, сообщает британская газета Financial Times. Как отмечает издание, производители красок заявляют, что тарифы вплоть до 39,7% на китайский экспорт диоксида титана приведут к закрытию заводов и дальнейшему разрушению промышленной базы региона. Предварительные пошлины, введённые в июле, пока ещё не были подтверждены государствами - членами ЕС. Временные меры, включая ретроактивные пошлины, которые могут быть скорректированы или подтверждены в январе 2025 года, были введены блоком в результате антидемпингового расследования, начатого в 2023 году. "Это вопрос выживания компаний... Если все эти (антидемпинговые - ред.) расследования приводят к таким высоким налогам в Европе, то намечаются некоторые банкротства", - заявил изданию гендиректор французской семейной компании Océinde Николя Дюжарден. Владелец финской компании Teknos в четвертом поколении Паула Селастие в беседе с газетой отметила, что лакокрасочный сектор столкнётся с продолжительным спадом, если производители пострадают от ещё более высоких цен, и если китайские поставки будут перенаправлены в другие места, то нехватка сырья приведёт к перебоям в производстве. Предприниматель опасается, что в случае неспособности компании продавать планируемые объёмы придется сокращать рабочие места. По её словам, введение пошлин означает, что следующие инвестиции сектора, вероятно, будут направлены за пределы ЕС. Президент дивизиона Европы, Ближнего Востока и Африки в PPG, второй по величине компании по производству лакокрасочных материалов в мире, Педро Серрет Сальват заявил газете, что "непропорциональные" пошлины "отрицательно скажутся на конкурентности" европейских производителей. Как пишет издание, производители краски заявляли, что тарифы были бы приемлемы, если бы они вводились постепенно, а субсидии для европейских производителей диоксида титана были бы увеличены. Однако западные производители этого вида сырья сильно пострадали от конкуренции со стороны китайцев, добавляет газета.

https://ria.ru/20240924/kitay-1974304784.html

https://ria.ru/20240718/elektromobili-1960212741.html

европа

китай

ближний восток

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, китай, ближний восток, евросоюз