https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

Переговоры больше не нужны: Россия решила "обнулять" Украину по частям

Переговоры больше не нужны: Россия решила "обнулять" Украину по частям - РИА Новости, 29.09.2024

Переговоры больше не нужны: Россия решила "обнулять" Украину по частям

Вопреки ожиданиям, для недавнего выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН Владимир Зеленский выбрал внешне совершенно нелогичную тему. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T08:00

2024-09-29T08:00

2024-09-29T13:27

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Вопреки ожиданиям, для недавнего выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН Владимир Зеленский выбрал внешне совершенно нелогичную тему.Вместо привычных призывов дать очередные дальнобойные вундервафли и много-много денег, он вдруг, вздымая руки, страстно заговорил об украинской энергетике, в любви к которой он ранее не был замечен. По его словам, энергосистема Украины разрушена на 80 процентов, из-за чего "этой зимой могут остаться без тепла миллионы людей".Очевидно, что для киевского режима страдания рядовых украинцев так же далеки, как трансгендеры от женского спорта. Почему же Зеленский решил использовать свой, вероятно, последний шанс выступить в ООН для речи о трансформаторах и проводах?Завесу над этим вопросом может частично приоткрыть вчерашняя публикация в Washington Post под названием "Проблемы украинской энергетики этой зимой лягут на плечи изнуренных людей". По мнению экспертов WP, "предстоящая зима может стать самой суровой для Украины за все время конфликта из-за дефицита энергоресурсов и плохого психологического состояния населения", то есть Украина может потерпеть поражение не из-за русских пушек и танков, а из-за отсутствия электричества в розетке. Согласно источникам издания, из-за российских ударов Украина уже потеряла около половины своих энергетических мощностей (меньше, чем жалуется Зеленский, но ближе к реальности). Несмотря на лихорадочные попытки властей залатать зияющие в энергосистеме дыры с помощью мобильных котельных и генераторов, основная часть выработки энергии на Украине этой зимой по-прежнему будет сосредоточена на крупных электростанциях. В связи с этим авторы материала с тревогой предсказывают, что это позволит России с помощью точечных ракетных ударов окончательно "положить" всю энергосистему Незалежной.Мы помним, что ритуальные поминки по энергосистеме Украины четко по расписанию происходили в течение СВО каждую осень после наступления холодов. Но сейчас есть основания полагать, что эту зиму и украинская энергосистема, и киевский режим могут не пережить из-за явной смены стратегии ВС России в части энерговопроса.По мнению российских и зарубежных экспертов, вне зависимости от того, какими цифрами жонглируют Зеленский и компания, к этому моменту накопительный эффект системных ударов русской армии по объектам энергогенерации и распределения Украины становится уже критическим, причем главным с военной точки зрения результатом становится ускоряющаяся фрагментация ранее единой энергосистемы страны. Сейчас по факту Украина начала распадаться (пока) на два "энергоострова": западно-центральный, который опирается на Ровенскую и Хмельницкую АЭС и подпитывается из сопредельных стран ЕС, и условно восточный (Одесская, Николаевская, Запорожская, Днепропетровская, Киевская, Сумская и Харьковская области), имеющий в активе только Южно-Украинскую АЭС и остатки ГЭС И ТЭС.По понятным причинам ВС России не наносят удары по самим АЭС, но для их обнуления этого и не нужно: достаточно уничтожить или серьезно повредить соответствующие открытые распределительные устройства (ОРУ), без которых генерируемую на АЭС энергию просто будет физически невозможно передавать дальше по цепочке. В результате этого целые регионы могут попасть в полный блэкаут, потому что из-за "островизации" перенаправить электроэнергию из других регионов уже не получится. По словам директора Центра исследования энергетики Украины Александра Харченко, если выбьют хотя бы одно ОРУ в мороз или два даже в текущую погоду, "мы точно в блэкауте. Без вариантов. У нас тогда может быть обесточена большая часть страны".И, судя по всему, вызвавший просто штормовой резонанс удар нашей армии по энергосистеме Украины 26 августа стал, по сути, генеральной репетицией финальной операции "Тушите свет".Некоторые обозреватели обратили внимание, что, в отличие от массовой атаки весной, которая пришлась на объекты генерации, в этот раз целенаправленно били именно по распределению — распределительным электроподстанциям и магистральным ЛЭП. Согласно карте пораженных объектов, отрабатывался именно сценарий "отключения от счетчика" целого макрорегиона.Судя по всему, до Запада дошло, что Россия решила сфокусироваться на "асимметричном" обнулении Украины частями. На встрече "Большой семерки" глава Госдепартамента США Блинкен закатил истерику и заявил, что на Украине "предстоящая зима будет сложной", потому что "Путин использует зиму как оружие", поэтому "нужно дать Украине все, чтобы она пережила эту зиму", — и вот мой "Яндекс кошелек" и бэушная электростанция из Литвы.Однако ясно одно: что бы уже ни предприняли кураторы Киева, неминуемый коллапс энергетики Украины (а с ней и самой страны) уже не остановить, да и мы не позволим.А вы как хотели? Давайте вспомним, что говорили в 1999 году натовцы по поводу правильности и необходимости разрушения энергосистемы Югославии.Представитель НАТО Джейми Шиа: "Как вы знаете, новой особенностью операций прошлой ночи стали атаки на системы электроснабжения, питающие командование и управление югославской армией. Танк без топлива гораздо менее полезен, чем танк с топливом. И точно так же система управления или компьютер в руках военных без электричества превращаются в массу металла, проводов и пластика".Генерал-майор ВВС Германии Вальтер Йерц: "Совокупный эффект заключался во временном отказе в подаче электроэнергии на значительную часть территории Сербии. Эти удары еще больше снижают способность сербов продолжать кампанию агрессии. Я хотел бы подчеркнуть, что эти действия не направлены против сербского народа".Клянемся на пионерском галстуке — у нас тоже действия не направлены против сербского народа. Со всем остальным согласны, будем стараться, зимой спишемся.

https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1974978942.html

https://ria.ru/20240927/yadernaya_doktrina-1974977507.html

https://ria.ru/20240925/ukraina-1974479605.html

https://ria.ru/20240923/politika-1974118225.html

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аналитика, украина, россия, владимир зеленский, оон, хмельницкая аэс, евросоюз, харьковская область