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Командира бригады ВСУ в Угледаре сняли с должности, пишут СМИ

Командира бригады ВСУ в Угледаре сняли с должности, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2024

Командира бригады ВСУ в Угледаре сняли с должности, пишут СМИ

Командира дислоцированной в Угледаре бригады ВСУ Ивана Винника сняли с должности, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T11:16

2024-09-29T11:16

2024-09-29T12:29

специальная военная операция на украине

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иван винник

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Командира дислоцированной в Угледаре бригады ВСУ Ивана Винника сняли с должности, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Командир 72-й бригады ВСУ <…> судя по всему, снят с должности", — говорится в публикации.Такой вывод журналисты сделали из публикации на странице бригады в соцсети. В одной из записей полковник Винник благодарит солдат и офицеров и подводит итоги своей службы в бригаде. На этой неделе советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские войска в Угледаре попали в "серьезные клещи". По его словам, 72-я бригада ВСУ находится в плачевном состоянии и пытается выводить из города самые ударные группы. Глава ДНР Денис Пушилин, со своей стороны, заявил, что бои уже идут в самом Угледаре.

https://ria.ru/20240927/zapad-1975035451.html

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

угледар

донецкая народная республика

россия

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в мире, угледар, донецкая народная республика, россия, иван винник, вооруженные силы украины