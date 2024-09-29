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Командира бригады ВСУ в Угледаре сняли с должности, пишут СМИ
Командира бригады ВСУ в Угледаре сняли с должности, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2024
Командира бригады ВСУ в Угледаре сняли с должности, пишут СМИ
Командира дислоцированной в Угледаре бригады ВСУ Ивана Винника сняли с должности, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T11:16
2024-09-29T11:16
2024-09-29T12:29
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Командира дислоцированной в Угледаре бригады ВСУ Ивана Винника сняли с должности, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Командир 72-й бригады ВСУ <…> судя по всему, снят с должности", — говорится в публикации.Такой вывод журналисты сделали из публикации на странице бригады в соцсети. В одной из записей полковник Винник благодарит солдат и офицеров и подводит итоги своей службы в бригаде. На этой неделе советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские войска в Угледаре попали в "серьезные клещи". По его словам, 72-я бригада ВСУ находится в плачевном состоянии и пытается выводить из города самые ударные группы. Глава ДНР Денис Пушилин, со своей стороны, заявил, что бои уже идут в самом Угледаре.
https://ria.ru/20240927/zapad-1975035451.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Угледар, Донецкая Народная Республика, Россия, Иван Винник, Вооруженные силы Украины
Командира бригады ВСУ в Угледаре сняли с должности, пишут СМИ
"Страна.ua": командир бригады ВСУ, обороняющей Угледар, Винник снят с должности