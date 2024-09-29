Лидер АПС заявил, что его партия написала часть истории
Лидер АПС Кикль после выборов заявил, что его партия написала часть истории
© AP Photo / Andreea AlexandruЛидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль выступает перед сторонниками партии
© AP Photo / Andreea Alexandru
Лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль выступает перед сторонниками партии
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ВЕНА, 29 сен - РИА Новости. Лидер выступающей против антироссийских санкций правой "Австрийской партии свободы" (АПС, нем. FPÖ), победившей в воскресенье на парламентских выборах республики, Герберт Кикль заявил, что его партия написала часть истории.
"Сегодня мы написали часть истории", - заявил Кикль на предвыборной вечеринке своей партии. Заявление в прямом эфире транслировал австрийский телеканал Puls 24.
По его словам, он редко теряет дар речи, но то, чего удалось достичь в воскресенье на выборах, "превзошло все его самые смелые ожидания".
"Рюкзак, который мне достался, нелегкий, но для меня большая честь нести его", - заключил лидер партии.
Ранее АПС сообщила, что по итогам прошедших в воскресенье выборов получила лучший результат за свою историю.
В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) республики. В 17.00 (18.00 мск) закрылся последний избирательный участок. По данным телеканала ORF, который через несколько минут после закрытия участков представил предварительные результаты голосования, первое место занимает АПС, получив 29,1%, что на 13 процентных пункта больше, чем на выборах 2019 года. Партия действующего канцлера Карла Нехаммера "Австрийская народная партия" (АНП, нем. ÖVP) занимает вторую строчку с 26,3%, это на 11,1 процентных пункта меньше, чем в 2019 году.
Прошедшее голосование покажет, каким будет новый состав национального совета в ближайшие пять лет, какая коалиция прилет к власти, и останется ли канцлер республики Нехаммер на своем посту, или на его место придет новый кандидат.