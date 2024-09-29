https://ria.ru/20240929/kikl-1975390856.html

Лидер АПС заявил, что его партия написала часть истории

Лидер АПС заявил, что его партия написала часть истории - РИА Новости, 29.09.2024

Лидер АПС заявил, что его партия написала часть истории

Лидер выступающей против антироссийских санкций правой "Австрийской партии свободы" (АПС, нем. FPÖ), победившей в воскресенье на парламентских выборах... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T23:49

2024-09-29T23:49

2024-09-29T23:49

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австрия

карл нехаммер

австрийская партия свободы

австрийская народная партия

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ВЕНА, 29 сен - РИА Новости. Лидер выступающей против антироссийских санкций правой "Австрийской партии свободы" (АПС, нем. FPÖ), победившей в воскресенье на парламентских выборах республики, Герберт Кикль заявил, что его партия написала часть истории. "Сегодня мы написали часть истории", - заявил Кикль на предвыборной вечеринке своей партии. Заявление в прямом эфире транслировал австрийский телеканал Puls 24. По его словам, он редко теряет дар речи, но то, чего удалось достичь в воскресенье на выборах, "превзошло все его самые смелые ожидания". "Рюкзак, который мне достался, нелегкий, но для меня большая честь нести его", - заключил лидер партии. Ранее АПС сообщила, что по итогам прошедших в воскресенье выборов получила лучший результат за свою историю. В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) республики. В 17.00 (18.00 мск) закрылся последний избирательный участок. По данным телеканала ORF, который через несколько минут после закрытия участков представил предварительные результаты голосования, первое место занимает АПС, получив 29,1%, что на 13 процентных пункта больше, чем на выборах 2019 года. Партия действующего канцлера Карла Нехаммера "Австрийская народная партия" (АНП, нем. ÖVP) занимает вторую строчку с 26,3%, это на 11,1 процентных пункта меньше, чем в 2019 году. Прошедшее голосование покажет, каким будет новый состав национального совета в ближайшие пять лет, какая коалиция прилет к власти, и останется ли канцлер республики Нехаммер на своем посту, или на его место придет новый кандидат.

https://ria.ru/20240929/avstriya-1975384270.html

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в мире, австрия, карл нехаммер, австрийская партия свободы, австрийская народная партия