https://ria.ru/20240929/kiev-1975315012.html

"Уничтожено": в Киеве забили тревогу из-за ударов России

"Уничтожено": в Киеве забили тревогу из-за ударов России - РИА Новости, 29.09.2024

"Уничтожено": в Киеве забили тревогу из-за ударов России

Удары России по энергетической инфраструктуре Украины могут привести к деморализации ВСУ, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T08:58

2024-09-29T08:58

2024-09-29T20:16

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Удары России по энергетической инфраструктуре Украины могут привести к деморализации ВСУ, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт"."Сам президент Зеленский заявил, что 80 процентов энергетики у нас уничтожено. Осталось 20 процентов. <…> Война — это не только линия боестолкновения, но это и тыл. Если тыл и войска не связаны друг с другом и в тылу еще хуже, чем в войсках, то это может привести к снижению морально-боевого духа личного состава", — пожаловался он.По мнению офицера, если Россия продолжит наносить удары по оставшейся инфраструктуре, то Украина не сможет пережить зиму.Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как ранее признали в "Укрэнерго", объем повреждений энергообъектов чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей.

https://ria.ru/20240929/lavrov-1975313811.html

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в мире, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, укрэнерго