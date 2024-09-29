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"Уничтожено": в Киеве забили тревогу из-за ударов России
"Уничтожено": в Киеве забили тревогу из-за ударов России - РИА Новости, 29.09.2024
"Уничтожено": в Киеве забили тревогу из-за ударов России
Удары России по энергетической инфраструктуре Украины могут привести к деморализации ВСУ, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T08:58
2024-09-29T08:58
2024-09-29T20:16
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Удары России по энергетической инфраструктуре Украины могут привести к деморализации ВСУ, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт"."Сам президент Зеленский заявил, что 80 процентов энергетики у нас уничтожено. Осталось 20 процентов. <…> Война — это не только линия боестолкновения, но это и тыл. Если тыл и войска не связаны друг с другом и в тылу еще хуже, чем в войсках, то это может привести к снижению морально-боевого духа личного состава", — пожаловался он.По мнению офицера, если Россия продолжит наносить удары по оставшейся инфраструктуре, то Украина не сможет пережить зиму.Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как ранее признали в "Укрэнерго", объем повреждений энергообъектов чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей.
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"Уничтожено": в Киеве забили тревогу из-за ударов России
Эск-полковник СБУ: удары России по энергетике могут привести к деморализации ВСУ