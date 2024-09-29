Рейтинг@Mail.ru
"Уничтожено": в Киеве забили тревогу из-за ударов России - РИА Новости, 29.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:58 29.09.2024 (обновлено: 20:16 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/kiev-1975315012.html
"Уничтожено": в Киеве забили тревогу из-за ударов России
"Уничтожено": в Киеве забили тревогу из-за ударов России - РИА Новости, 29.09.2024
"Уничтожено": в Киеве забили тревогу из-за ударов России
Удары России по энергетической инфраструктуре Украины могут привести к деморализации ВСУ, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T08:58
2024-09-29T20:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
укрэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785278240_415:123:1920:970_1920x0_80_0_0_a9abb7f6cf0d1932c222436cf045f5f4.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Удары России по энергетической инфраструктуре Украины могут привести к деморализации ВСУ, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт"."Сам президент Зеленский заявил, что 80 процентов энергетики у нас уничтожено. Осталось 20 процентов. &lt;…&gt; Война — это не только линия боестолкновения, но это и тыл. Если тыл и войска не связаны друг с другом и в тылу еще хуже, чем в войсках, то это может привести к снижению морально-боевого духа личного состава", — пожаловался он.По мнению офицера, если Россия продолжит наносить удары по оставшейся инфраструктуре, то Украина не сможет пережить зиму.Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как ранее признали в "Укрэнерго", объем повреждений энергообъектов чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей.
https://ria.ru/20240929/lavrov-1975313811.html
https://ria.ru/20240929/zapad-1975318939.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785278240_421:0:1861:1080_1920x0_80_0_0_607afa17bd0bbcf4326b8ad155f7441d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Укрэнерго
"Уничтожено": в Киеве забили тревогу из-за ударов России

Эск-полковник СБУ: удары России по энергетике могут привести к деморализации ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкБоевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" с целью уничтожения ангаров с военной техникой и боеприпасами ВСУ
Боевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер с целью уничтожения ангаров с военной техникой и боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Удары России по энергетической инфраструктуре Украины могут привести к деморализации ВСУ, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт".
"Сам президент Зеленский заявил, что 80 процентов энергетики у нас уничтожено. Осталось 20 процентов. <…> Война — это не только линия боестолкновения, но это и тыл. Если тыл и войска не связаны друг с другом и в тылу еще хуже, чем в войсках, то это может привести к снижению морально-боевого духа личного состава", — пожаловался он.
Сергей Лавров в ООН с желающими пожать ему руку - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
На Западе восхитились одной деталью после выступления Лаврова в ООН
Вчера, 08:28
По мнению офицера, если Россия продолжит наносить удары по оставшейся инфраструктуре, то Украина не сможет пережить зиму.
Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как ранее признали в "Укрэнерго", объем повреждений энергообъектов чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей.
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ Пион в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
На Западе предрекли быстрое освобождение важного города в ДНР
Вчера, 09:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныУкрэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала