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В Херсонской области собрали сотни томов о преступлениях Украины - РИА Новости, 29.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:05 29.09.2024 (обновлено: 03:08 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/kiev-1975300937.html
В Херсонской области собрали сотни томов о преступлениях Украины
В Херсонской области собрали сотни томов о преступлениях Украины - РИА Новости, 29.09.2024
В Херсонской области собрали сотни томов о преступлениях Украины
Российскими следователями собраны сотни томов о преступлениях киевского режима против мирного населения Херсонской области, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T03:05
2024-09-29T03:08
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсонская область
днепр (город)
владимир сальдо
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Российскими следователями собраны сотни томов о преступлениях киевского режима против мирного населения Херсонской области, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Информация о преступлениях киевского режима против мирного населения не просто собирается, а тщательно документируется. Здесь работают следователи СК РФ. Готовы сотни томов угловых дел с конкретными фактами и установленными причастными лицами. Обвинения военным преступникам будут обязательно предъявлены", - сказал Сальдо. По его словам, также идет учет ущерба, нанесенного региону обстрелами ВСУ. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240929/berletik-1975298150.html
россия
херсонская область
днепр (город)
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в мире, россия, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Сальдо, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
В Херсонской области собрали сотни томов о преступлениях Украины

Сальдо: российские следователи собрали сотни томов преступлений киевского режима

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Российскими следователями собраны сотни томов о преступлениях киевского режима против мирного населения Херсонской области, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Информация о преступлениях киевского режима против мирного населения не просто собирается, а тщательно документируется. Здесь работают следователи СК РФ. Готовы сотни томов угловых дел с конкретными фактами и установленными причастными лицами. Обвинения военным преступникам будут обязательно предъявлены", - сказал Сальдо.
По его словам, также идет учет ущерба, нанесенного региону обстрелами ВСУ.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонская областьДнепр (город)Владимир СальдоСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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