https://ria.ru/20240929/kiev-1975300937.html
В Херсонской области собрали сотни томов о преступлениях Украины
В Херсонской области собрали сотни томов о преступлениях Украины - РИА Новости, 29.09.2024
В Херсонской области собрали сотни томов о преступлениях Украины
Российскими следователями собраны сотни томов о преступлениях киевского режима против мирного населения Херсонской области, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T03:05
2024-09-29T03:05
2024-09-29T03:08
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсонская область
днепр (город)
владимир сальдо
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972958207_9:0:1424:796_1920x0_80_0_0_312e32d985b5cf1e72af3c5e95f77b7d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Российскими следователями собраны сотни томов о преступлениях киевского режима против мирного населения Херсонской области, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Информация о преступлениях киевского режима против мирного населения не просто собирается, а тщательно документируется. Здесь работают следователи СК РФ. Готовы сотни томов угловых дел с конкретными фактами и установленными причастными лицами. Обвинения военным преступникам будут обязательно предъявлены", - сказал Сальдо. По его словам, также идет учет ущерба, нанесенного региону обстрелами ВСУ. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240929/berletik-1975298150.html
россия
херсонская область
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972958207_91:0:1152:796_1920x0_80_0_0_eb66199471eaf7c629ac1c2ca082c9df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Сальдо, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
В Херсонской области собрали сотни томов о преступлениях Украины
Сальдо: российские следователи собрали сотни томов преступлений киевского режима