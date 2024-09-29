https://ria.ru/20240929/kiev-1975300937.html

В Херсонской области собрали сотни томов о преступлениях Украины

В Херсонской области собрали сотни томов о преступлениях Украины - РИА Новости, 29.09.2024

В Херсонской области собрали сотни томов о преступлениях Украины

Российскими следователями собраны сотни томов о преступлениях киевского режима против мирного населения Херсонской области, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T03:05

2024-09-29T03:05

2024-09-29T03:08

специальная военная операция на украине

в мире

россия

херсонская область

днепр (город)

владимир сальдо

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Российскими следователями собраны сотни томов о преступлениях киевского режима против мирного населения Херсонской области, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Информация о преступлениях киевского режима против мирного населения не просто собирается, а тщательно документируется. Здесь работают следователи СК РФ. Готовы сотни томов угловых дел с конкретными фактами и установленными причастными лицами. Обвинения военным преступникам будут обязательно предъявлены", - сказал Сальдо. По его словам, также идет учет ущерба, нанесенного региону обстрелами ВСУ. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240929/berletik-1975298150.html

россия

херсонская область

днепр (город)

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в мире, россия, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины