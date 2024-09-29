Рейтинг@Mail.ru
Хуситы заявили о четырех погибших и 40 раненных при атаке ЦАХАЛ на Ходейду - РИА Новости, 29.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:48 29.09.2024 (обновлено: 21:09 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/khodeyda-1975379606.html
Хуситы заявили о четырех погибших и 40 раненных при атаке ЦАХАЛ на Ходейду
Хуситы заявили о четырех погибших и 40 раненных при атаке ЦАХАЛ на Ходейду - РИА Новости, 29.09.2024
Хуситы заявили о четырех погибших и 40 раненных при атаке ЦАХАЛ на Ходейду
По предварительным данным, четыре человека погибли, 40 получили ранения в результате израильских ударов по городу Ходейда на западе Йемена, контроль над частью... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T20:48
2024-09-29T21:09
в мире
израиль
йемен
ансар алла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ходейда (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960967302_0:315:3025:2017_1920x0_80_0_0_f48c34b0f6f93f4e030b6f40f85df450.jpg
ДОХА, 29 сен — РИА Новости. По предварительным данным, четыре человека погибли, 40 получили ранения в результате израильских ударов по городу Ходейда на западе Йемена, контроль над частью которого удерживает шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), сообщил подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на представителя министерства здравоохранения на контролируемых ими территориях Анис аль-Асбахи."Сионистские налеты на Ходейду в воскресенье привели к гибели четырех гражданских лиц и ранению сорока", - отметил аль-Асбахи.Ранее источник в органах власти провинции Ходейда сообщил РИА Новости, что израильские истребители нанесли серию ударов по городу, в частности по хранилищам топлива в портах Ходейда и Рас-Исса и аэропорту. Кроме того, от бомбардировки пострадали электростанции в этом городе. После второго за два месяца израильского налета на Ходейду политбюро "Ансар Алла" заявило, что израильские бомбардировки не повлияют на ее позицию по поддержке палестинских группировок в секторе Газа."Эта израильская агрессия против Йемена укрепляет принципиальную роль Йемена по отношению к Палестине и Газе, и йеменский народ подтверждает во время миллионных еженедельных демонстраций, что он не оставит Газу и Ливан", - говорится в заявлении политбюро для телеканала "Аль-Масира".Израильские удары были предприняты на следующий день после того, как "Ансар Алла" объявило о нанесении удара по аэропорту Бен-Гурион в Израиле с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" в момент ожидания прибытия самолета премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху из США. До этого они предприняли аналогичную атаку на военную цель в Тель-Авиве и еще одну важную цель в городе Ашкелон.20 июля Израиль нанес воздушные удары по резервуарам с топливом в порту Ходейды, которые предназначались для городской электростанции, в результате чего шесть человек погибли, 84 были ранены и разрушены около 33 складов топлива, а также вызвали широкомасштабные разрушения. После этого "Ансар Алла" пригрозило бомбить жизненно важные объекты в Израиле в ответ на воздушные удары по Ходейде, объявив Тель-Авив зоной поражения.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
https://ria.ru/20240929/izrail-1975304270.html
израиль
йемен
ходейда (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960967302_0:0:2689:2017_1920x0_80_0_0_c041ed3f480a3783e0dfc96164673f8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, йемен, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ходейда (город)
В мире, Израиль, Йемен, Ансар Алла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ходейда (город)
Хуситы заявили о четырех погибших и 40 раненных при атаке ЦАХАЛ на Ходейду

Хуситы заявили о 4 погибших и 40 раненных при атаке ЦАХАЛ на Ходейду в Йемене

© AP PhotoПоследствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© AP Photo
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 29 сен — РИА Новости. По предварительным данным, четыре человека погибли, 40 получили ранения в результате израильских ударов по городу Ходейда на западе Йемена, контроль над частью которого удерживает шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), сообщил подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на представителя министерства здравоохранения на контролируемых ими территориях Анис аль-Асбахи.
"Сионистские налеты на Ходейду в воскресенье привели к гибели четырех гражданских лиц и ранению сорока", - отметил аль-Асбахи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Второй фронт новой мировой войны открыт
27 сентября, 08:00
Ранее источник в органах власти провинции Ходейда сообщил РИА Новости, что израильские истребители нанесли серию ударов по городу, в частности по хранилищам топлива в портах Ходейда и Рас-Исса и аэропорту. Кроме того, от бомбардировки пострадали электростанции в этом городе. После второго за два месяца израильского налета на Ходейду политбюро "Ансар Алла" заявило, что израильские бомбардировки не повлияют на ее позицию по поддержке палестинских группировок в секторе Газа.
"Эта израильская агрессия против Йемена укрепляет принципиальную роль Йемена по отношению к Палестине и Газе, и йеменский народ подтверждает во время миллионных еженедельных демонстраций, что он не оставит Газу и Ливан", - говорится в заявлении политбюро для телеканала "Аль-Масира".
Израильские удары были предприняты на следующий день после того, как "Ансар Алла" объявило о нанесении удара по аэропорту Бен-Гурион в Израиле с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" в момент ожидания прибытия самолета премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху из США. До этого они предприняли аналогичную атаку на военную цель в Тель-Авиве и еще одну важную цель в городе Ашкелон.
20 июля Израиль нанес воздушные удары по резервуарам с топливом в порту Ходейды, которые предназначались для городской электростанции, в результате чего шесть человек погибли, 84 были ранены и разрушены около 33 складов топлива, а также вызвали широкомасштабные разрушения. После этого "Ансар Алла" пригрозило бомбить жизненно важные объекты в Израиле в ответ на воздушные удары по Ходейде, объявив Тель-Авив зоной поражения.
Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
СМИ: Израиль сбросил более 80 бомб для убийства генсека "Хезболлы"
Вчера, 04:02
 
В миреИзраильЙеменАнсар АллаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Ходейда (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала