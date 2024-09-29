https://ria.ru/20240929/khodeyda-1975379606.html

Хуситы заявили о четырех погибших и 40 раненных при атаке ЦАХАЛ на Ходейду

Хуситы заявили о четырех погибших и 40 раненных при атаке ЦАХАЛ на Ходейду - РИА Новости, 29.09.2024

Хуситы заявили о четырех погибших и 40 раненных при атаке ЦАХАЛ на Ходейду

По предварительным данным, четыре человека погибли, 40 получили ранения в результате израильских ударов по городу Ходейда на западе Йемена, контроль над частью... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T20:48

2024-09-29T20:48

2024-09-29T21:09

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

ходейда (город)

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ДОХА, 29 сен — РИА Новости. По предварительным данным, четыре человека погибли, 40 получили ранения в результате израильских ударов по городу Ходейда на западе Йемена, контроль над частью которого удерживает шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), сообщил подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на представителя министерства здравоохранения на контролируемых ими территориях Анис аль-Асбахи."Сионистские налеты на Ходейду в воскресенье привели к гибели четырех гражданских лиц и ранению сорока", - отметил аль-Асбахи.Ранее источник в органах власти провинции Ходейда сообщил РИА Новости, что израильские истребители нанесли серию ударов по городу, в частности по хранилищам топлива в портах Ходейда и Рас-Исса и аэропорту. Кроме того, от бомбардировки пострадали электростанции в этом городе. После второго за два месяца израильского налета на Ходейду политбюро "Ансар Алла" заявило, что израильские бомбардировки не повлияют на ее позицию по поддержке палестинских группировок в секторе Газа."Эта израильская агрессия против Йемена укрепляет принципиальную роль Йемена по отношению к Палестине и Газе, и йеменский народ подтверждает во время миллионных еженедельных демонстраций, что он не оставит Газу и Ливан", - говорится в заявлении политбюро для телеканала "Аль-Масира".Израильские удары были предприняты на следующий день после того, как "Ансар Алла" объявило о нанесении удара по аэропорту Бен-Гурион в Израиле с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" в момент ожидания прибытия самолета премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху из США. До этого они предприняли аналогичную атаку на военную цель в Тель-Авиве и еще одну важную цель в городе Ашкелон.20 июля Израиль нанес воздушные удары по резервуарам с топливом в порту Ходейды, которые предназначались для городской электростанции, в результате чего шесть человек погибли, 84 были ранены и разрушены около 33 складов топлива, а также вызвали широкомасштабные разрушения. После этого "Ансар Алла" пригрозило бомбить жизненно важные объекты в Израиле в ответ на воздушные удары по Ходейде, объявив Тель-Авив зоной поражения.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

https://ria.ru/20240929/izrail-1975304270.html

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в мире, израиль, йемен, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ходейда (город)