Хуситы заявили о четырех погибших и 40 раненных при атаке ЦАХАЛ на Ходейду
Хуситы заявили о 4 погибших и 40 раненных при атаке ЦАХАЛ на Ходейду в Йемене
© AP PhotoПоследствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
© AP Photo
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена. Архивное фото
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ДОХА, 29 сен — РИА Новости. По предварительным данным, четыре человека погибли, 40 получили ранения в результате израильских ударов по городу Ходейда на западе Йемена, контроль над частью которого удерживает шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), сообщил подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на представителя министерства здравоохранения на контролируемых ими территориях Анис аль-Асбахи.
"Сионистские налеты на Ходейду в воскресенье привели к гибели четырех гражданских лиц и ранению сорока", - отметил аль-Асбахи.
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Ранее источник в органах власти провинции Ходейда сообщил РИА Новости, что израильские истребители нанесли серию ударов по городу, в частности по хранилищам топлива в портах Ходейда и Рас-Исса и аэропорту. Кроме того, от бомбардировки пострадали электростанции в этом городе. После второго за два месяца израильского налета на Ходейду политбюро "Ансар Алла" заявило, что израильские бомбардировки не повлияют на ее позицию по поддержке палестинских группировок в секторе Газа.
Израильские удары были предприняты на следующий день после того, как "Ансар Алла" объявило о нанесении удара по аэропорту Бен-Гурион в Израиле с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" в момент ожидания прибытия самолета премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху из США. До этого они предприняли аналогичную атаку на военную цель в Тель-Авиве и еще одну важную цель в городе Ашкелон.
20 июля Израиль нанес воздушные удары по резервуарам с топливом в порту Ходейды, которые предназначались для городской электростанции, в результате чего шесть человек погибли, 84 были ранены и разрушены около 33 складов топлива, а также вызвали широкомасштабные разрушения. После этого "Ансар Алла" пригрозило бомбить жизненно важные объекты в Израиле в ответ на воздушные удары по Ходейде, объявив Тель-Авив зоной поражения.