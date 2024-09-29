Израиль заявил о ликвидации еще одного командира "Хезболлы"
ЦАХАЛ: убит командир подразделения превентивной безопасности "Хезболлы" Каук
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командира подразделения превентивной безопасности ливанского шиитского движения "Хезболла" Набиля Каука.
"Вчера ЦАХАЛ ликвидировал террориста Набиля Каука, командира подразделения превентивной безопасности и члена центрального совета "Хезболлы", — говорится в сообщении.
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Как отметили в армейской пресс-службе, Каук считался близким к верхушке "Хезболлы" и непосредственно занимался продвижением террористических замыслов против Израиля и его граждан.
Обострение ливанско-израильского конфликта
Израильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов, израильская армия отчиталась о поражении нескольких тысяч целей. Наблюдатели отмечают, что не видели таких интенсивных налетов со времен Второй Ливанской войны 2006 года.
В результате нескольких точечных авиаударов по Бейруту погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла, а также многие высокопоставленные командиры движения.
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"Хезболла" отвечает на удары по Ливану ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, причем дальность атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются и попадания в жилые дома.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, из-за эскалации конфликта с Израилем уже более 90 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в Южном Ливане.
Российский МИД, со своей стороны, осудил убийство Насруллы и призвал Тель-Авив к прекращению огня.
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