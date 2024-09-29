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Израиль заявил о ликвидации еще одного командира "Хезболлы" - РИА Новости, 29.09.2024
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11:49 29.09.2024 (обновлено: 13:41 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/khezbolla-1975329053.html
Израиль заявил о ликвидации еще одного командира "Хезболлы"
Израиль заявил о ликвидации еще одного командира "Хезболлы" - РИА Новости, 29.09.2024
Израиль заявил о ликвидации еще одного командира "Хезболлы"
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командира подразделения превентивной безопасности ливанского шиитского движения "Хезболла" Набиля Каука. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T11:49
2024-09-29T13:41
в мире
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хезболла
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командира подразделения превентивной безопасности ливанского шиитского движения "Хезболла" Набиля Каука."Вчера ЦАХАЛ ликвидировал террориста Набиля Каука, командира подразделения превентивной безопасности и члена центрального совета "Хезболлы", — говорится в сообщении.Как отметили в армейской пресс-службе, Каук считался близким к верхушке "Хезболлы" и непосредственно занимался продвижением террористических замыслов против Израиля и его граждан.Обострение ливанско-израильского конфликтаИзраильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов, израильская армия отчиталась о поражении нескольких тысяч целей. Наблюдатели отмечают, что не видели таких интенсивных налетов со времен Второй Ливанской войны 2006 года.В результате нескольких точечных авиаударов по Бейруту погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла, а также многие высокопоставленные командиры движения."Хезболла" отвечает на удары по Ливану ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, причем дальность атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются и попадания в жилые дома.Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, из-за эскалации конфликта с Израилем уже более 90 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в Южном Ливане.Российский МИД, со своей стороны, осудил убийство Насруллы и призвал Тель-Авив к прекращению огня.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
https://ria.ru/20240929/izrail-1975295698.html
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в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан
Израиль заявил о ликвидации еще одного командира "Хезболлы"

ЦАХАЛ: убит командир подразделения превентивной безопасности "Хезболлы" Каук

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командира подразделения превентивной безопасности ливанского шиитского движения "Хезболла" Набиля Каука.
"Вчера ЦАХАЛ ликвидировал террориста Набиля Каука, командира подразделения превентивной безопасности и члена центрального совета "Хезболлы", — говорится в сообщении.
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Как отметили в армейской пресс-службе, Каук считался близким к верхушке "Хезболлы" и непосредственно занимался продвижением террористических замыслов против Израиля и его граждан.

Обострение ливанско-израильского конфликта

Израильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов, израильская армия отчиталась о поражении нескольких тысяч целей. Наблюдатели отмечают, что не видели таких интенсивных налетов со времен Второй Ливанской войны 2006 года.
В результате нескольких точечных авиаударов по Бейруту погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла, а также многие высокопоставленные командиры движения.
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
ЦАХАЛ назвал причину убийства лидера "Хезболлы"
Вчера, 00:13
"Хезболла" отвечает на удары по Ливану ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, причем дальность атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются и попадания в жилые дома.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, из-за эскалации конфликта с Израилем уже более 90 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в Южном Ливане.
Российский МИД, со своей стороны, осудил убийство Насруллы и призвал Тель-Авив к прекращению огня.
Командующий силами Кудс КСИР в Ливане Аббас Нилфорушан - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Командующий силами "Кудс" КСИР в Ливане погиб при израильском ударе
28 сентября, 15:57
 
В миреИзраильХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Ливан
 
 
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