https://ria.ru/20240929/khezbolla-1975329053.html

Израиль заявил о ликвидации еще одного командира "Хезболлы"

Израиль заявил о ликвидации еще одного командира "Хезболлы" - РИА Новости, 29.09.2024

Израиль заявил о ликвидации еще одного командира "Хезболлы"

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командира подразделения превентивной безопасности ливанского шиитского движения "Хезболла" Набиля Каука. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T11:49

2024-09-29T11:49

2024-09-29T13:41

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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командира подразделения превентивной безопасности ливанского шиитского движения "Хезболла" Набиля Каука."Вчера ЦАХАЛ ликвидировал террориста Набиля Каука, командира подразделения превентивной безопасности и члена центрального совета "Хезболлы", — говорится в сообщении.Как отметили в армейской пресс-службе, Каук считался близким к верхушке "Хезболлы" и непосредственно занимался продвижением террористических замыслов против Израиля и его граждан.Обострение ливанско-израильского конфликтаИзраильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов, израильская армия отчиталась о поражении нескольких тысяч целей. Наблюдатели отмечают, что не видели таких интенсивных налетов со времен Второй Ливанской войны 2006 года.В результате нескольких точечных авиаударов по Бейруту погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла, а также многие высокопоставленные командиры движения."Хезболла" отвечает на удары по Ливану ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, причем дальность атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются и попадания в жилые дома.Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, из-за эскалации конфликта с Израилем уже более 90 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в Южном Ливане.Российский МИД, со своей стороны, осудил убийство Насруллы и призвал Тель-Авив к прекращению огня.

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https://ria.ru/20240929/izrail-1975295698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан