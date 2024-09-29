https://ria.ru/20240929/khakery-1975308682.html

Хакеры украли почти 4,5 тысячи подарочных сертификатов "Детского мира"

Хакеры украли почти 4,5 тысячи подарочных сертификатов "Детского мира" - РИА Новости, 29.09.2024

Хакеры украли почти 4,5 тысячи подарочных сертификатов "Детского мира"

Следственный комитет РФ расследует дело о краже почти 4,5 тысячи подарочных сертификатов "Детского мира", сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T06:06

2024-09-29T06:06

2024-09-29T07:42

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Следственный комитет РФ расследует дело о краже почти 4,5 тысячи подарочных сертификатов "Детского мира", сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. По данным следствия, злоумышленники подключались к сайту "Детского мира". "В ходе таких подключений, применяя компьютерные программы, заведомо предназначенные для нейтрализации средств защиты компьютерной информации, произвели подбор значений в виде номера и ПИН-кода к хранящимся в электронном виде предоплаченным 4459 электронным подарочным сертификатам и подарочным картам ПАО "Детский мир", то есть электронным носителям информации, удостоверяющим право их держателя осуществить покупку товара", — сказано в материалах дела. Таким образом, указано в документе, они приобрели право на чужие предоплаченные карточки. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.6 (Мошенничество в сфере компьютерной информации) и части 2 статьи 273 УК РФ (Использование вредоносных компьютерных программ). Расследованием занимается отдел по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.

https://ria.ru/20240914/khakery-1972647701.html

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технологии, россия, общество, происшествия