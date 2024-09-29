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Хакеры украли почти 4,5 тысячи подарочных сертификатов "Детского мира" - РИА Новости, 29.09.2024
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06:06 29.09.2024 (обновлено: 07:42 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/khakery-1975308682.html
Хакеры украли почти 4,5 тысячи подарочных сертификатов "Детского мира"
Хакеры украли почти 4,5 тысячи подарочных сертификатов "Детского мира" - РИА Новости, 29.09.2024
Хакеры украли почти 4,5 тысячи подарочных сертификатов "Детского мира"
Следственный комитет РФ расследует дело о краже почти 4,5 тысячи подарочных сертификатов "Детского мира", сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T06:06
2024-09-29T07:42
технологии
россия
общество
происшествия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Следственный комитет РФ расследует дело о краже почти 4,5 тысячи подарочных сертификатов "Детского мира", сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. По данным следствия, злоумышленники подключались к сайту "Детского мира". "В ходе таких подключений, применяя компьютерные программы, заведомо предназначенные для нейтрализации средств защиты компьютерной информации, произвели подбор значений в виде номера и ПИН-кода к хранящимся в электронном виде предоплаченным 4459 электронным подарочным сертификатам и подарочным картам ПАО "Детский мир", то есть электронным носителям информации, удостоверяющим право их держателя осуществить покупку товара", — сказано в материалах дела. Таким образом, указано в документе, они приобрели право на чужие предоплаченные карточки. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.6 (Мошенничество в сфере компьютерной информации) и части 2 статьи 273 УК РФ (Использование вредоносных компьютерных программ). Расследованием занимается отдел по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.
https://ria.ru/20240914/khakery-1972647701.html
https://ria.ru/20240827/haker-1968787675.html
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технологии, россия, общество, происшествия
Технологии, Россия, Общество, Происшествия
Хакеры украли почти 4,5 тысячи подарочных сертификатов "Детского мира"

СК расследует дело о краже 4,5 тысячи подарочных сертификатов "Детского мира"

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Следственный комитет РФ расследует дело о краже почти 4,5 тысячи подарочных сертификатов "Детского мира", сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
По данным следствия, злоумышленники подключались к сайту "Детского мира".
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"В ходе таких подключений, применяя компьютерные программы, заведомо предназначенные для нейтрализации средств защиты компьютерной информации, произвели подбор значений в виде номера и ПИН-кода к хранящимся в электронном виде предоплаченным 4459 электронным подарочным сертификатам и подарочным картам ПАО "Детский мир", то есть электронным носителям информации, удостоверяющим право их держателя осуществить покупку товара", — сказано в материалах дела.
Таким образом, указано в документе, они приобрели право на чужие предоплаченные карточки.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.6 (Мошенничество в сфере компьютерной информации) и части 2 статьи 273 УК РФ (Использование вредоносных компьютерных программ). Расследованием занимается отдел по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.
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