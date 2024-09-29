https://ria.ru/20240929/kaspersky-1975391089.html

В Kaspersky рассказали о кибератаках через удаленный рабочий стол

В Kaspersky рассказали о кибератаках через удаленный рабочий стол - РИА Новости, 29.09.2024

В Kaspersky рассказали о кибератаках через удаленный рабочий стол

Kaspersky зафиксировал 85 миллионов попыток кибератак на российские компании через программы удаленного рабочего стола в 2024 году, рассказал руководитель... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T23:54

2024-09-29T23:54

2024-09-29T23:55

технологии

лаборатория касперского

россия

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КАЛИНИНГРАД, 29 сен - РИА Новости. Kaspersky зафиксировал 85 миллионов попыток кибератак на российские компании через программы удаленного рабочего стола в 2024 году, рассказал руководитель центра анализа угроз Kaspersky GReAT Игорь Кузнецов на пресс-конференции IT Press Meeting. "Один из самых популярных способов взлома компании - доступ через сервисы удаленного рабочего стола, то есть RDP (Remote Desktop Protocol - ред.) За первые три квартала мы зарегистрировали 85 миллионов попыток этих атак", - сказал Кузнецов. При атаке на компании одним из основных инструментов хакеров является финансовое вредоносное программное обеспечение (ВПО) - оно нацелено на воровство денег. Количество бизнес-пользователей, атакованных таким способом, за год выросло на 26%. Другой инструмент - программы-стилеры (программы для кражи логинов и паролей), но для компаний: количество атак с их использованием за год выросло на 30%. Эксперт отметил, что в 2024 году замедлился рост использования бэкдора (это вредоносная программа для доступа к устройству) - он составил 10% год к году. Замедлился также рост использования вирусов-шифровальщиков для кибератак, число таких атак в 2024 году увеличилось на 8%. "Мы в последние два года наблюдаем тенденцию продвинутости атакующих. Те, кто используют шифровальщики, стали использовать атаки нулевого дня (атака на уязвимости, о которых стало известно недавно - ред.). Ранее такого не было, обычно такие атаки использовались атакующими так или иначе за рамками государственного шпионажа. Теперь этот арсенал есть у злоумышленников-шифровальщиков. И рост таких атак год к году - целых 30%", - добавил Кузнецов.

https://ria.ru/20240920/ssha-1973741925.html

https://ria.ru/20240708/kiberataka-1958172069.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, лаборатория касперского, россия