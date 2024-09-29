https://ria.ru/20240929/kapital-1975300023.html

В Госдуме рассказали о размере материнского капитала в 2025 году

В Госдуме рассказали о размере материнского капитала в 2025 году - РИА Новости, 29.09.2024

В Госдуме рассказали о размере материнского капитала в 2025 году

Материнский капитал на первого ребенка в 2025 году может вырасти до 646 тысяч рублей, а при рождении второго - до 854 тысяч рублей, рассказала РИА Новости член... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T02:20

2024-09-29T02:20

2024-09-29T02:20

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Материнский капитал на первого ребенка в 2025 году может вырасти до 646 тысяч рублей, а при рождении второго - до 854 тысяч рублей, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина ("Единая Россия"). Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Его можно потратить, в частности, на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью или же направить на накопительную часть пенсии матери. С 1 февраля 2024 года размер выплаты составляет: 631 тысяч рублей - на первого ребенка, 833 тысяч рублей - на второго ребенка. "Учитывая темпы развития инфляции, маткапитал при рождении первого ребенка может вырасти до 646 тысяч рублей и до 854 тысяч рублей - при рождении второго", - сказала парламентарий. Стенякина добавила, что на материнский капитал в 2025 году выделено 694,2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240928/pensiya-1975198199.html

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общество, россия, госдума рф, единая россия