https://ria.ru/20240929/kapital-1975300023.html
В Госдуме рассказали о размере материнского капитала в 2025 году
В Госдуме рассказали о размере материнского капитала в 2025 году - РИА Новости, 29.09.2024
В Госдуме рассказали о размере материнского капитала в 2025 году
Материнский капитал на первого ребенка в 2025 году может вырасти до 646 тысяч рублей, а при рождении второго - до 854 тысяч рублей, рассказала РИА Новости член... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T02:20
2024-09-29T02:20
2024-09-29T02:20
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Материнский капитал на первого ребенка в 2025 году может вырасти до 646 тысяч рублей, а при рождении второго - до 854 тысяч рублей, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина ("Единая Россия"). Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Его можно потратить, в частности, на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью или же направить на накопительную часть пенсии матери. С 1 февраля 2024 года размер выплаты составляет: 631 тысяч рублей - на первого ребенка, 833 тысяч рублей - на второго ребенка. "Учитывая темпы развития инфляции, маткапитал при рождении первого ребенка может вырасти до 646 тысяч рублей и до 854 тысяч рублей - при рождении второго", - сказала парламентарий. Стенякина добавила, что на материнский капитал в 2025 году выделено 694,2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240928/pensiya-1975198199.html
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общество, россия, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме рассказали о размере материнского капитала в 2025 году
Депутат Стенякина: маткапитал в 2025 году может вырасти до 646 тысяч рублей
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Материнский капитал на первого ребенка в 2025 году может вырасти до 646 тысяч рублей, а при рождении второго - до 854 тысяч рублей, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина ("Единая Россия").
Программа материнского капитала действует в России
с 2007 года. Его можно потратить, в частности, на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью или же направить на накопительную часть пенсии матери.
С 1 февраля 2024 года размер выплаты составляет: 631 тысяч рублей - на первого ребенка, 833 тысяч рублей - на второго ребенка.
"Учитывая темпы развития инфляции, маткапитал при рождении первого ребенка может вырасти до 646 тысяч рублей и до 854 тысяч рублей - при рождении второго", - сказала парламентарий.
Стенякина добавила, что на материнский капитал в 2025 году выделено 694,2 миллиарда рублей.