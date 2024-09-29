https://ria.ru/20240929/izrail-1975310456.html

Израиль нанес удары по десяткам объектов "Хезболлы" в Ливане

Израиль нанес удары по десяткам объектов "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 29.09.2024

Израиль нанес удары по десяткам объектов "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля атаковала десятки объектов движения "Хезболла" в Ливане, сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T06:57

2024-09-29T06:57

2024-09-29T09:36

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля атаковала десятки объектов движения "Хезболла" в Ливане, сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале. "За последние несколько часов <…> израильская авиация ударила по десяткам террористических целей "Хезболлы" <…> за прошедший день нанесены удары по сотням террористических целей "Хезболлы" по всему Ливану", — говорится в публикации.Как утверждают в ЦАХАЛ, среди пораженных целей были пусковые установки, здания, в которых хранилось оружие, и объекты террористической инфраструктуры.Обострение ливанско-израильского конфликтаИзраильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов, израильская армия отчиталась о поражении нескольких тысяч целей. Наблюдатели отмечают, что не видели таких интенсивных налетов со времен Второй Ливанской войны 2006 года.В результате нескольких точечных авиаударов по Бейруту погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла, а также высокопоставленные командиры движения. "Хезболла" отвечает на удары по Ливану ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, причем дальность атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются и попадания в жилые дома.Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, из-за эскалации конфликта с Израилем уже более 90 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в Южном Ливане.Российский МИД, со своей стороны, осудил убийство Насруллы и призвал Тель-Авив к прекращению огня.

https://ria.ru/20240928/izrail-1975278832.html

https://ria.ru/20240929/izrail-1975304270.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024