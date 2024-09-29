https://ria.ru/20240929/izrail-1975310245.html

Израиль сообщил США об ударе по Насрулле в последний момент, пишут СМИ

Израиль сообщил США об ударе по Насрулле в последний момент, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2024

Израиль сообщил США об ударе по Насрулле в последний момент, пишут СМИ

Израиль предупредил США о намерении нанести удар по генсеку ливанского движения "Хезболлах" Хасану Насрулле в последний момент, что привело главу Пентагона... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T06:54

2024-09-29T06:54

2024-09-29T06:58

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Израиль предупредил США о намерении нанести удар по генсеку ливанского движения "Хезболлах" Хасану Насрулле в последний момент, что привело главу Пентагона Ллойда Остина в ярость, утверждает телеканал ABC News. "Министр обороны Ллойд Остин пришел в ярость, когда министр обороны Израиля Йоав Галант проинформировал его о Насрулле", - указывает телеканал. Отмечается, что недовольство главы Пентагона было связано с тем, что удар по Насрулле грозил большими рисками, в частности военным ответом, к чему у США не было времени подготовиться. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", включая генсекретаря Хасана Насруллу. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.

https://ria.ru/20240929/izrail-1975309546.html

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в мире, израиль, сша, ливан, хасан насрулла, ллойд остин, хезболла, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024