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Израиль сообщил США об ударе по Насрулле в последний момент, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2024
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06:54 29.09.2024 (обновлено: 06:58 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/izrail-1975310245.html
Израиль сообщил США об ударе по Насрулле в последний момент, пишут СМИ
Израиль сообщил США об ударе по Насрулле в последний момент, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2024
Израиль сообщил США об ударе по Насрулле в последний момент, пишут СМИ
Израиль предупредил США о намерении нанести удар по генсеку ливанского движения "Хезболлах" Хасану Насрулле в последний момент, что привело главу Пентагона... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T06:54
2024-09-29T06:58
в мире
израиль
сша
ливан
хасан насрулла
ллойд остин
хезболла
министерство обороны сша
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Израиль предупредил США о намерении нанести удар по генсеку ливанского движения "Хезболлах" Хасану Насрулле в последний момент, что привело главу Пентагона Ллойда Остина в ярость, утверждает телеканал ABC News. "Министр обороны Ллойд Остин пришел в ярость, когда министр обороны Израиля Йоав Галант проинформировал его о Насрулле", - указывает телеканал. Отмечается, что недовольство главы Пентагона было связано с тем, что удар по Насрулле грозил большими рисками, в частности военным ответом, к чему у США не было времени подготовиться. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", включая генсекретаря Хасана Насруллу. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
https://ria.ru/20240929/izrail-1975309546.html
https://ria.ru/20240929/izrail-1975308145.html
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в мире, израиль, сша, ливан, хасан насрулла, ллойд остин, хезболла, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, США, Ливан, Хасан Насрулла, Ллойд Остин, Хезболла, Министерство обороны США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль сообщил США об ударе по Насрулле в последний момент, пишут СМИ

ABC News: Израиль предупредил США об ударе по Насрулле в последний момент

© ЦАХАЛИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© ЦАХАЛ
Израильские военные . Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Израиль предупредил США о намерении нанести удар по генсеку ливанского движения "Хезболлах" Хасану Насрулле в последний момент, что привело главу Пентагона Ллойда Остина в ярость, утверждает телеканал ABC News.
"Министр обороны Ллойд Остин пришел в ярость, когда министр обороны Израиля Йоав Галант проинформировал его о Насрулле", - указывает телеканал.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
СМИ заявили о возможном начале наземных операций Израиля в Ливане
Вчера, 06:30
Отмечается, что недовольство главы Пентагона было связано с тем, что удар по Насрулле грозил большими рисками, в частности военным ответом, к чему у США не было времени подготовиться.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", включая генсекретаря Хасана Насруллу. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
Вид на город Эйлат - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
На юге Израиля прозвучала воздушная тревога
Вчера, 05:41
 
В миреИзраильСШАЛиванХасан НасруллаЛлойд ОстинХезболлаМинистерство обороны СШАОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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