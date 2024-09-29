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СМИ заявили о возможном начале наземных операций Израиля в Ливане - РИА Новости, 29.09.2024
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06:30 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/izrail-1975309546.html
СМИ заявили о возможном начале наземных операций Израиля в Ливане
СМИ заявили о возможном начале наземных операций Израиля в Ливане - РИА Новости, 29.09.2024
СМИ заявили о возможном начале наземных операций Израиля в Ливане
Американский телеканал ABC News со ссылкой на американских чиновников утверждает, что маломасштабные наземные операции Израиля в Ливане, возможно, уже начались... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T06:30
2024-09-29T06:30
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Американский телеканал ABC News со ссылкой на американских чиновников утверждает, что маломасштабные наземные операции Израиля в Ливане, возможно, уже начались или начнутся в ближайшее время. "Маломасштабные операции или "пограничные перемещения" в Ливане с целью уничтожения позиций (ливанского движения – ред.) "Хезболлах" прямо на границе уже начались или скоро начнутся", - указывает телеканал. Чиновники заявили телеканалу, что, судя по всему, Израиль пока не принял окончательного решения о наземной операции, но уже готов к ней. По мнению этих чиновников, масштаб операции, если она начнется, будет ограниченным. Ключевой целью, по их словам, будет возвращение перемещенных жителей севера Израиля в свои дома. Однако для достижения этой цели, как утверждают они, ликвидации генсека "Хезболлах" Хасана Насруллы будет недостаточно. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", включая генсекретаря Хасана Насруллу. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
https://ria.ru/20240929/ssha-1975307308.html
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в мире, космос - риа наука, израиль, ливан, бейрут, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Космос - РИА Наука, Израиль, Ливан, Бейрут, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ заявили о возможном начале наземных операций Израиля в Ливане

ABC News: наземные операции Израиля в Ливане уже начались или скоро начнутся

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Американский телеканал ABC News со ссылкой на американских чиновников утверждает, что маломасштабные наземные операции Израиля в Ливане, возможно, уже начались или начнутся в ближайшее время.
"Маломасштабные операции или "пограничные перемещения" в Ливане с целью уничтожения позиций (ливанского движения – ред.) "Хезболлах" прямо на границе уже начались или скоро начнутся", - указывает телеканал.
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Чиновники заявили телеканалу, что, судя по всему, Израиль пока не принял окончательного решения о наземной операции, но уже готов к ней. По мнению этих чиновников, масштаб операции, если она начнется, будет ограниченным. Ключевой целью, по их словам, будет возвращение перемещенных жителей севера Израиля в свои дома. Однако для достижения этой цели, как утверждают они, ликвидации генсека "Хезболлах" Хасана Насруллы будет недостаточно.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", включая генсекретаря Хасана Насруллу. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
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В миреКосмос - РИА НаукаИзраильЛиванБейрутХасан НасруллаХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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