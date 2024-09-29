СМИ: Израиль уничтожил половину арсенала ракет "Хезболлы"
Politico: Израиль уничтожил около половины арсенала ракет "Хезболлы" за неделю
© Фото : РИА НовостиДым в пригороде города Бейрут после обстрела со стороны Израиля
© Фото : РИА Новости
Дым в пригороде города Бейрут после обстрела со стороны Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Израиль уничтожил около половины арсенала ракет ливанского движения "Хезболлах" за неделю ударов, сообщает издание Politico.
"В результате недели интенсивных израильских военных операций… по некоторым израильским оценкам, было уничтожено около половины его огромного арсенала ракет", - пишет издание.
Как отмечает издание, представитель Армии обороны Израиля Надав Шошани заявил, что силы Израиля находятся в состоянии высокой готовности после убийства генсека "Хезболлах" Хасана Насруллы.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", включая генсекретаря Хасана Насруллу. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.