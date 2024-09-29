Экс-замглавы Минобороны Иванов отказался от беседы с общественниками
ОНК: экс-замминистра обороны РФ Иванов не имеет обращений на содержание в СИЗО
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов, обвиняемый во взяточничестве, отказался от беседы с общественниками, он не имеет обращений на условия содержания, сообщается в Telegram-канале члена Общественной наблюдательной комиссии по правам человека (ОНК) Москвы Марии Ботовой.
"Посетили с Алексеем Мельниковым СИЗО Лефортово. По результатам проведённого общественного контроля, существенных нарушений не выявили, вопросов и обращений по условиям содержания комиссии не поступало. Среди прочих заходили в камеры к Тимуру Иванову, Владимиру Павлову, Юрию Кузнецову, Дмитрию Булгакову. Все четверо отказались от беседы с членами ОНК Москвы в связи с отсутствием обращений по условиям содержания. Также проверили выборочно и другие камеры - вопросов у заключённых не возникло", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Бывшему замглавы Минобороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Генерал, до сентября 2022 года отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение армии, был арестован в июле. В воскресенье расследование по его делу было продлено до 25 декабря, это следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.