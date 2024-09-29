https://ria.ru/20240929/ivanov-1975304594.html

В деле экс-замминистра обороны Иванова появились новые автомобили

В деле экс-замминистра обороны Иванова появились новые автомобили - РИА Новости, 29.09.2024

В деле экс-замминистра обороны Иванова появились новые автомобили

В деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, появились новые автомобили — Cadillac и раритетное авто 1967 года,... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T04:13

2024-09-29T04:13

2024-09-29T11:27

происшествия

авто

тимур иванов

сергей бородин

chevrolet

bentley continental gt speed

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, появились новые автомобили — Cadillac и раритетное авто 1967 года, свидетельствуют данные регистрационных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости и подтверждающихся судебными материалами. Так, из документов следует, что Иванов был владельцем Cadillac Escalade 2021 года. Там же указан автомобиль 1967 года выпуска. Как уже выяснило РИА Новости, в 2019 году в автопарке у Иванова значилось 12 машин. Среди наиболее примечательных: Chevrolet Suburban и ЗиС-110 — его стоимость, по данным "Авто.ру", варьируется от 11 до 18 миллионов рублей. У супруги Иванова были Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла. Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали в конце апреля. Его и Сергея Бородина, которого следствие считает другом Иванова, обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. По словам адвоката Мурада Мусаева, речь идет о сумме порядка миллиарда рублей. Вину бывший замминистра не признает.В даче взятки обвиняют соучредителя ООО "Олимпситистрой" Александра Фомина. Как утверждает следствие, он оказывал Иванову, Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания.Если суд признает обвиняемых виновными, то может оштрафовать их на сумму, в 70 или даже 100 раз превышающую размер взятки. Кроме того, у них могут конфисковать имущество, полученное в результате коррупционных преступлений.

https://ria.ru/20240926/imuschestvo-1974741631.html

https://ria.ru/20240925/obysk-1974517965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, тимур иванов, сергей бородин, chevrolet, bentley continental gt speed, дело замминистра обороны тимура иванова