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В деле экс-замминистра обороны Иванова появились новые автомобили - РИА Новости, 29.09.2024
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04:13 29.09.2024 (обновлено: 11:27 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/ivanov-1975304594.html
В деле экс-замминистра обороны Иванова появились новые автомобили
В деле экс-замминистра обороны Иванова появились новые автомобили - РИА Новости, 29.09.2024
В деле экс-замминистра обороны Иванова появились новые автомобили
В деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, появились новые автомобили — Cadillac и раритетное авто 1967 года,... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T04:13
2024-09-29T11:27
происшествия
авто
тимур иванов
сергей бородин
chevrolet
bentley continental gt speed
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, появились новые автомобили — Cadillac и раритетное авто 1967 года, свидетельствуют данные регистрационных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости и подтверждающихся судебными материалами. Так, из документов следует, что Иванов был владельцем Cadillac Escalade 2021 года. Там же указан автомобиль 1967 года выпуска. Как уже выяснило РИА Новости, в 2019 году в автопарке у Иванова значилось 12 машин. Среди наиболее примечательных: Chevrolet Suburban и ЗиС-110 — его стоимость, по данным "Авто.ру", варьируется от 11 до 18 миллионов рублей. У супруги Иванова были Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла. Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали в конце апреля. Его и Сергея Бородина, которого следствие считает другом Иванова, обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. По словам адвоката Мурада Мусаева, речь идет о сумме порядка миллиарда рублей. Вину бывший замминистра не признает.В даче взятки обвиняют соучредителя ООО "Олимпситистрой" Александра Фомина. Как утверждает следствие, он оказывал Иванову, Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания.Если суд признает обвиняемых виновными, то может оштрафовать их на сумму, в 70 или даже 100 раз превышающую размер взятки. Кроме того, у них могут конфисковать имущество, полученное в результате коррупционных преступлений.
https://ria.ru/20240926/imuschestvo-1974741631.html
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происшествия, авто, тимур иванов, сергей бородин, chevrolet, bentley continental gt speed, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Авто, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Chevrolet, Bentley Continental GT Speed, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
В деле экс-замминистра обороны Иванова появились новые автомобили

В деле Тимура Иванова нашли Cadillac и раритетный автомобиль 1967 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, появились новые автомобили — Cadillac и раритетное авто 1967 года, свидетельствуют данные регистрационных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости и подтверждающихся судебными материалами.
Так, из документов следует, что Иванов был владельцем Cadillac Escalade 2021 года. Там же указан автомобиль 1967 года выпуска.
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Как уже выяснило РИА Новости, в 2019 году в автопарке у Иванова значилось 12 машин. Среди наиболее примечательных: Chevrolet Suburban и ЗиС-110 — его стоимость, по данным "Авто.ру", варьируется от 11 до 18 миллионов рублей. У супруги Иванова были Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла.
Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали в конце апреля. Его и Сергея Бородина, которого следствие считает другом Иванова, обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. По словам адвоката Мурада Мусаева, речь идет о сумме порядка миллиарда рублей. Вину бывший замминистра не признает.
В даче взятки обвиняют соучредителя ООО "Олимпситистрой" Александра Фомина. Как утверждает следствие, он оказывал Иванову, Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания.
Если суд признает обвиняемых виновными, то может оштрафовать их на сумму, в 70 или даже 100 раз превышающую размер взятки. Кроме того, у них могут конфисковать имущество, полученное в результате коррупционных преступлений.
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