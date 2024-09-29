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Президент Ирана прокомментировал убийство генсека "Хезболлы" - РИА Новости, 29.09.2024
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20:40 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/iran-1975379074.html
Президент Ирана прокомментировал убийство генсека "Хезболлы"
Президент Ирана прокомментировал убийство генсека "Хезболлы" - РИА Новости, 29.09.2024
Президент Ирана прокомментировал убийство генсека "Хезболлы"
Убийство Израилем в Бейруте генерального секретаря ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы еще раз доказало, что Тель-Авив не придерживается никаких... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T20:40
2024-09-29T20:40
в мире
иран
израиль
сша
исмаил хания
хасан насрулла
масуд пезешкиан
хамас
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ТЕГЕРАН, 29 сен — РИА Новости. Убийство Израилем в Бейруте генерального секретаря ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы еще раз доказало, что Тель-Авив не придерживается никаких международных норм, лживы и обещания глав США и стран Европы, касающиеся прекращения огня в обмен на то, что Иран не будет отвечать на убийство Израилем в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд. "Подобное преступление (убийство генсека ливанского движения "Хезболлах" Хасаны Насруллы - ред.) еще раз доказало, что этот (израильский - ред.) преступный режим не придерживается никаких международных норм и рамок. Заявления глав США и европейских стран, обещавших прекращение огня в обмен на отсутствие ответа Ирана на убийство Хании, также были абсолютной ложью, и предоставление шанса таким преступникам лишь придаст им смелости для совершения большего количества преступлений", - приводит слова президента его официальный сайт. Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
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в мире, иран, израиль, сша, исмаил хания, хасан насрулла, масуд пезешкиан, хамас, оон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, США, Исмаил Хания, Хасан Насрулла, Масуд Пезешкиан, ХАМАС, ООН, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Президент Ирана прокомментировал убийство генсека "Хезболлы"

Пезешкиан: убийство Насруллы еще раз доказало преступный режим в Израиле

© AP Photo / Pamela SmithПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© AP Photo / Pamela Smith
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 29 сен — РИА Новости. Убийство Израилем в Бейруте генерального секретаря ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы еще раз доказало, что Тель-Авив не придерживается никаких международных норм, лживы и обещания глав США и стран Европы, касающиеся прекращения огня в обмен на то, что Иран не будет отвечать на убийство Израилем в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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"Подобное преступление (убийство генсека ливанского движения "Хезболлах" Хасаны Насруллы - ред.) еще раз доказало, что этот (израильский - ред.) преступный режим не придерживается никаких международных норм и рамок. Заявления глав США и европейских стран, обещавших прекращение огня в обмен на отсутствие ответа Ирана на убийство Хании, также были абсолютной ложью, и предоставление шанса таким преступникам лишь придаст им смелости для совершения большего количества преступлений", - приводит слова президента его официальный сайт.
Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Израиль сбросил более 80 бомб для ликвидации Насруллы, пишут СМИ
28 сентября, 14:05
 
В миреИранИзраильСШАИсмаил ХанияХасан НасруллаМасуд ПезешкианХАМАСООНХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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