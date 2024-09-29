https://ria.ru/20240929/irak-1975316515.html

Иракские группировки заявили об ударах по Эйлату

Иракские группировки заявили об ударах по Эйлату - РИА Новости, 29.09.2024

Иракские группировки заявили об ударах по Эйлату

Иракские вооруженные шиитские группировки в составе "Иракского сопротивления Ирака" заявили, что дважды за минувшую ночь направили беспилотники для удара по... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T09:20

2024-09-29T09:20

2024-09-29T09:20

в мире

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ливан

хасан насрулла

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ДОХА, 29 сен - РИА Новости. Иракские вооруженные шиитские группировки в составе "Иракского сопротивления Ирака" заявили, что дважды за минувшую ночь направили беспилотники для удара по городу Эйлату на юге Израиля. Сообщения об атаках по Эйлату появились в телеграм-канале иракского сопротивления около полуночи в субботу и рано утром в воскресенье. "Продолжая сопротивление оккупации и поддержку нашего народа в Палестине и Ливане, а также в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы "Исламского сопротивления Ирака" в воскресенье, 29 сентября 2024 года, атаковали жизненно важную цель в Умм ар-Рашраш (Эйлате) на наших оккупированных территориях с помощью беспилотников", - отмечается в выпущенном рано утром в воскресенье сообщении. Иракские группировки усилили обстрелы Израиля после того, как ливанское шиитское движение "Хезболлах" подтвердило в субботу гибель его генсека Хасана Насруллы во время пятничного удара Израиля по южному пригороду Бейрута, который случился накануне.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, палестина, ливан, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024