Рейтинг@Mail.ru
Норвегия может построить забор вдоль границы с Россией - РИА Новости, 29.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:59 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/granitsa-1975387854.html
Норвегия может построить забор вдоль границы с Россией
Норвегия может построить забор вдоль границы с Россией - РИА Новости, 29.09.2024
Норвегия может построить забор вдоль границы с Россией
Власти Норвегии рассматривают возможность строительства забора вдоль границы с Россией, заявила министр юстиции и общественной безопасности страны Эмили Энгер... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T22:59
2024-09-29T22:59
россия
москва
норвегия
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897572192_0:14:3071:1741_1920x0_80_0_0_ee071519a5055ace6cad3db899a51fbd.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Власти Норвегии рассматривают возможность строительства забора вдоль границы с Россией, заявила министр юстиции и общественной безопасности страны Эмили Энгер Мель. "Забор на границе очень интересен не только потому, что он может служить сдерживающим фактором, но также потому, что в нем есть сенсорные датчики и технологии, которые позволяют обнаружить, что люди приближаются к границе", - заявила министр в интервью телерадиокомпании NRK, ее слова приводит агентство Ассошиэйтед Пресс. По ее словам, в настоящее время правительство страны рассматривает "несколько мер" по укреплению безопасности на границе с РФ, среди которых установка ограждений, увеличение числа пограничников, а также усиление контроля. По данным агентства, власти рассматривают подобный шаг в связи с возведением Финляндией забора на границе с РФ. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240411/gorod-1939240184.html
https://ria.ru/20240927/norvegija-1975083312.html
россия
москва
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897572192_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_36969039d2bda8b1125707156e55aa2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, норвегия, нато, в мире
Россия, Москва, Норвегия, НАТО, В мире
Норвегия может построить забор вдоль границы с Россией

Норвегия рассматривает возможность строительства забора вдоль границы с Россией

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкПодъезд к пункту пропуска через государственную границу в сторону Норвегии "Борисоглебск"
Подъезд к пункту пропуска через государственную границу в сторону Норвегии Борисоглебск - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Подъезд к пункту пропуска через государственную границу в сторону Норвегии "Борисоглебск". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Власти Норвегии рассматривают возможность строительства забора вдоль границы с Россией, заявила министр юстиции и общественной безопасности страны Эмили Энгер Мель.
"Забор на границе очень интересен не только потому, что он может служить сдерживающим фактором, но также потому, что в нем есть сенсорные датчики и технологии, которые позволяют обнаружить, что люди приближаются к границе", - заявила министр в интервью телерадиокомпании NRK, ее слова приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.
Гавань Вадсе, небольшой рыбацкой деревни в арктической Норвегии - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
У города рядом с российской границей возникла необычная просьба
11 апреля, 06:04
По ее словам, в настоящее время правительство страны рассматривает "несколько мер" по укреплению безопасности на границе с РФ, среди которых установка ограждений, увеличение числа пограничников, а также усиление контроля.
По данным агентства, власти рассматривают подобный шаг в связи с возведением Финляндией забора на границе с РФ.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Осло, Норвегия - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Норвегия изменила правила для беженцев с Украины
27 сентября, 15:27
 
РоссияМоскваНорвегияНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала