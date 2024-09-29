https://ria.ru/20240929/gorlovka-1975363770.html

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 29.09.2024

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в поселке станции Никитовка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T17:22

2024-09-29T17:22

2024-09-29T17:22

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в поселке станции Никитовка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в посёлке станции Никитовка ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия