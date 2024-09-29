https://ria.ru/20240929/gorlovka-1975363770.html
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 29.09.2024
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в поселке станции Никитовка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T17:22
2024-09-29T17:22
2024-09-29T17:22
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728984261_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9ac238e011645318e2914402bb8d87cd.jpg
ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в поселке станции Никитовка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в посёлке станции Никитовка ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728984261_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_eca4633cf00d3a600df9c14e862865d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Приходько: в поселке станции Никитовка из-за обстрела ВСУ ранен мирный житель