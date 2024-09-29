https://ria.ru/20240929/germanija-1975353071.html

В ФРГ сириец поджег дома и протаранил магазины из-за расставания с женой

В ФРГ сириец поджег дома и протаранил магазины из-за расставания с женой - РИА Новости, 29.09.2024

В ФРГ сириец поджег дома и протаранил магазины из-за расставания с женой

В немецком городе Эссен гражданин Сирии поджег дома и протаранил на грузовике магазины из-за расставания с женой, сообщила полиция города. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T16:04

2024-09-29T16:04

2024-09-29T20:09

в мире

сирия

турция

германия

эссен

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В немецком городе Эссен гражданин Сирии поджег дома и протаранил на грузовике магазины из-за расставания с женой, сообщила полиция города. "Первые результаты расследования показали, что мотивом 41-летнего подозреваемого стало расставание с женой. Для совершения преступлений он взял с собой колющее оружие и целенаправленно поехал к квартирам и магазинам Эссена, где жили люди, поддерживавшие его жену. Затем он врывался в многоквартирные дома и намеренно поджигал их, используя имевшуюся у него зажигательную смесь, чтобы убить жильцов и разрушить дома огнем", — говорится в заявлении.Местная прокуратура будет ходатайствовать об аресте мужчины по обвинению в крупных поджогах и покушении на убийство. Ранее стало известно, что выходец из Сирии поджег два дома: пострадали 30 человек, восемь детей находятся в тяжелом состоянии. Магазинам нанесен материальный ущерб.

https://ria.ru/20240906/germaniya-1971102669.html

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в мире, сирия, турция, германия, эссен